Leonardo, nuovi ordini per 30 elicotteri. E il titolo "vola" in Borsa

Leonardo prende il volo. In Borsa e non solo. Dal salone Verticon 2025 a Dallas, ieri il Gruppo italiano guidato da Roberto Cingolani aveva annunciato nuovi ordini per gli elicotteri AW109 GrandNew, AW169, AW139 e AW189. In tutto, circa 30 nuove commesse per elicotteri destinati a diversi operatori in Europa, nelle Americhe, in Africa e nella regione Asia-Pacifico, principalmente per compiti di supporto all'industria energetica, soccorso e compiti di pubblica utilità, trasporto vip. La notizia ha contribuito a far decollare il titolo, che ha guadagnato il 2,56% attestandosi a 44,84 euro per azione. E nell'odierna ultima seduta di Piazza Affari il titolo ha chiuso a 47,20 euro per azione (+7,13%), mentre le agenzie davano l'indiscrezione di una commessa in dirittura d'arrivo per Leonardo Aerostrutture da parte di Airbus.

In particolare, ieri Leonardo aveva comunicato "vendite per circa 30 elicotteri di vario tipo presso diversi operatori, per un valore complessivo di circa 370 milioni di euro e consegne attese tra il 2026 e il 2028" con "contratti in tutte le classi di peso per compiti di supporto all'industria energetica, pubblica utilità e trasporto vip nelle Americhe, in Europa, in Africa e nella regione Asia-Pacifico". Vendite pronte ad aggiungersi ai contratti preliminari per 15 elicotteri monomotore di nuova generazione AW09, destinati a clienti in Europa e nel Sudest Asiatico.

La società dell'aerospazio difesa e sicurezza aveva inoltre evidenziato "l'ingresso in nuovi mercati, in particolare a supporto dell'industria energetica e per missioni di soccorso con i modelli AW169 e AW189 e la fornitura delle più recenti tecnologie di simulazione per l'addestramento dei piloti, comprendenti anche il simulatore in realtà virtuale VxR". Così, il gruppo italiano - già reduce da un 2024 positivo con ricavi e utili in aumento - è stato sospinto nella sua corsa a Piazza Affari.

"Gli annunci fatti a Verticon dimostrano che siamo sul giusto percorso per accrescere ulteriormente il nostro vantaggio competitivo, mentre continuiamo a lavorare verso il costante rafforzamento della nostra offerta", ha commentato Gian Piero Cutillo, managing director della divisione elicotteri di Leonardo. "In anni recenti - ha aggiunto il manager - ci siamo concentrati su un moderno mix di prodotti dotati delle più recenti tecnologie, con costante capacità di crescita e in grado di soddisfare o superare gli standard certificativi e di sicurezza più rigorosi. Abbiamo mantenuto un forte impegno verso la sostenibilità, e tenuto bene a mente l'importanza del livello di servizio per essere certi che i clienti possano trarre il massimo beneficio dalla nostra proposta di valore. Un'ulteriore spinta deriva anche dal processo di digitalizzazione, realmente a 360 gradi: a bordo dell'elicottero, durante la manutenzione, nell'addestramento".

E nelle scorse ore Radiocor ha appreso e riportato che il Gruppo aerospaziale italiano, già cliente di Airbus per quanto riguarda la fornitura di grandi componenti strutturali per i modelli A321 e A220, sta definendo con il colosso europeo dell'aviazione un ulteriore ordine relativo a componenti dell'A220 che saranno realizzate negli impianti della divisione di Nola e Pomigliano. Il contratto dovrebbe fornire un ulteriore supporto alle attività di Aerostrutture, su cui Leonardo è impegnata in un percorso di riorganizzazione finalizzato a ridurre la dipendenza dalle commesse di Boeing.

Per la divisione Aerostrutture - che nel 2024 ha totalizzato ricavi per 746 milioni con una perdita operativa di 168 milioni e ordini per 692 milioni - Leonardo prevede nel 2025 "un miglioramento della performance conseguente all'attesa crescita delle consegne Boeing (B787) e Airbus (in particolare A220)", secondo quanto riportato dalla società nella relazione sulla gestione 2024. Leonardo, contattata, non ha tuttavia confermato l'indiscrezione relativa alla nuova commessa.

"Non è politica di Airbus commentare voci relative alle proprie catene di fornitura e approvvigionamento" è stata invece la risposta del gruppo francese.

Intanto, a Piazza Affari, il titolo di Leonardo ha chiuso la settimana in rialzo dell'8,73% rispetto all'ottava precedente.