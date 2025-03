Lusso immobiliare, Milano città più attrattiva d'Italia per gli investitori stranieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Città dal respiro europeo e capitale economica d'Italia, è Milano la prima scelta per gli acquirenti internazionali in cerca di una residenza (di lusso) nel nostro Paese. Il capoluogo lombardo, in questo senso, dà soddisfazioni e si attesta come calamita di attenzioni e di investimenti, posizionandosi non solo come capofila d'Italia ma anche come quinta nella classifica internazionale delle città più attrattive per gli acquirenti di fascia alta, dopo Madrid, Dubai, Miami e Monaco. Lo attesta il Barnes City Index, l’indagine recentemente presentata in occasione dell'apertursa della nuova sede di Barnes, il prestigioso gruppo internazionale specializzato nel settore immobiliare di lusso, arrivato per la prima volta a Milano in Corso Magenta.

"Milano è oggi una delle città più dinamiche d’Europa, una capitale del design e della moda che attrae investitori internazionali. Con l’apertura della sede in Corso Magenta intendiamo non solo rafforzare il nostro posizionamento a livello globale ma soprattutto avviare un nuovo percorso di crescita in Italia, con l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda di immobili di prestigio in questo Paese e garantire un servizio di consulenza su misura e d’eccellenza", ha affermato Thibault de Saint Vincent, Presidente di Barnes. "Abbiamo scelto la città di Milano - ha quindi aggiunto -proprio per le sue indubbie potenzialità, perché crediamo che sia una città destinata a crescere sensibilmente nei prossimi anni".

Secondo i dati del Barnes Global Property Handbook, nel 2024 si è registrato un aumento del valore medio al metro quadro soprattutto nelle zone più prestigiose di Milano, dove i prezzi hanno toccato punte di 23mila euro al metro quadro per le residenze più esclusive. In questo settore la domanda si concentra su metrature elevate, che oscillano tra i 120 e i 250 metri quadri, mentre i quartieri più richiesti si confermano Quadrilatero, Centro Storico, Brera, Magenta, Porta Nuova e Corso Como. La domanda si mantiene elevata per gli immobili di fascia alta, trainata da una clientela internazionale e da una maggiore propensione all'acquisto per investimento. Il 60% degli acquirenti è composto da famiglie o professionisti che cercano prevalentemente immobili a uso residenziale, mentre il 40% del mercato è costituito da investitori internazionali.

"Il capoluogo lombardo è un hub strategico per il mercato immobiliare di lusso, con una domanda sempre più sofisticata e una clientela esigente, alla ricerca di immobili iconici, eleganti e con elevati standard di qualità. La nostra expertise e il nostro network internazionale ci permetteranno di offrire un servizio di consulenza all’altezza delle aspettative dei nostri clienti", ha osservato Marco Garbuglia, Managing Partner Barnes Milano. Luca Pietro Ungaro, Managing Director di Barnes Italia, ha invece precisato come l'apertura della sede milanese si inseriscs in un "piano di espansione più ampio, che ha visto il Gruppo consolidare la propria presenza in alcune delle località più esclusive d’Italia".

Il momento appare infatti particolarmente propizio per il settore: il trend per il mercato immobiliare di lusso in Italia resta infatti positivo, con una forte richiesta di proprietà esclusive nelle principali città, nelle destinazioni note a livello internazionale per arte e cultura e nelle località di villeggiatura di prestigio. Tra gli asset più richiesti a Milano - secondo il Global Property Handbook 2025 - oltre agli attici e alle residenze di grandi metrature nel centro storico, emergono anche soluzioni moderne, tra cui edifici di nuova concezione, con un’attenzione crescente alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Oltre a Milano, Barnes è già presente a Roma, Porto Cervo e Olbia, Como e Lago Maggiore, mentre verranno inaugurate altre sedi a Venezia, Ostuni e Cortina, coprendo così le principali destinazioni di interesse per la

clientela internazionale. Questo, a riconferma del crescente interesse degli investitori per l’immobiliare di lusso italiano, che si distingue per la qualità architettonica, la ricchezza storica e l’attrattività di lungo periodo.