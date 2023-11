Lutech si aggiudica la gara per le attività Ict non business specific di Sea

Sea annuncia con una nota l’aggiudicazione a Lutech Spa della gara per l’affidamento, attraverso procedura di dialogo competitivo che si è conclusa il 16 novembre 2023, dei servizi di manutenzione e monitoraggio delle attività ICT non business specific, già in parte gestiti da Sea tramite contratti con fornitori esterni.

La gara, ad evidenza pubblica, è stata avviata nel luglio 2022 al fine di individuare un operatore economico a cui affidare il servizio per gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, attualmente erogato da Airport ICT Services Srl (“AIS”), società interamente controllata da Sea, della quale l’aggiudicatario acquisirà l’intero capitale sociale. L’acquisizione è soggetta alle usuali condizioni sospensive in linea con la prassi di mercato, ivi incluso l’ottenimento delle approvazioni delle autorità competenti.



Attraverso questa operazione, a cui il mercato ha dato riscontro positivo, Sea conseguirà l’obiettivo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, ottimizzando in particolare quelli ICT “non-business specific” e la garanzia di essere supportata da un importante player specializzato nel processo d’innovazione tecnologica attesa nei prossimi anni.



Il Gruppo Lutech è leader di innovazione, con oltre 5.000 professionisti e ricavi per oltre 800 milioni di euro, a supporto della trasformazione e della crescita di grandi aziende e istituzioni del Paese. Il gruppo ha importanti competenze e referenze nella realizzazione e gestione di sistemi IT complessi e trasformazioni digitali per grandi clienti di tutti i settori come ad esempio Regione Lombardia, A2A, Eni, Enel, Tim, Autostrade, Mediaset, Terna, Snam, Rai, Generali, Banca Intesa.