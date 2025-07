MADE Expo 2025: il punto di riferimento per il mondo dell'edilizia

MADE expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, si terrà a Fiera Milano dal 19 al 22 novembre 2025. Un evento che si prepara a ridefinire i confini del settore, con un’edizione carica di novità, protagonisti internazionali, alleanze strategiche e contenuti ad altissimo valore aggiunto.

In un contesto che premia la visione e la progettualità, MADE expo 2025 è in grado di intercettare e sostenere i segnali più dinamici del mercato. Se da un lato il mercato della riqualificazione edilizia segna il passo, dall’altro il mercato delle costruzioni continua invece ad essere trainato dagli investimenti in opere pubbliche che, secondo i dati forniti da CRESME in esclusiva per MADE Expo, nel 2025 toccheranno l’eccezionale valore di quasi 78 miliardi di euro a valori correnti. Si tratta di un’ulteriore crescita del 7,5% a valori deflazionati, dopo quella del 13,8% del 2024 e quella del +23% del 2023.

MADE expo 2025, organizzato da MADE eventi Srl, società di Fiera Milano Spa e Federlegno Arredo Eventi SpA, nasce per rispondere a una necessità concreta: offrire una piattaforma evoluta dove innovazione, sostenibilità e cultura del costruire si fondono in un’unica visione. MADE Expo conferma il suo impianto espositivo suddiviso in due grandi aree: Salone involucro e Salone costruzioni.

Il Salone Involucro si concentrerà sull’esposizione di serramenti, finestre e porte; facciate e coperture; componenti e accessori; chiusure e soluzioni per l’oscuramento e l’automazione; schermature solari e anti-insetto. Il Salone Costruzioni, invece, porterà in fiera software e tecnologie per la progettazione e il Building Information Modeling (BIM), ma anche prodotti e servizi per strutture, infrastrutture e sistemi costruttivi; attrezzature per il cantiere; proposte per la riqualificazione energetica, il restauro, la sicurezza e l’isolamento termico e il comfort.

Un progetto condiviso che attrae eccellenze e crea opportunità concrete

Quattro padiglioni e oltre 600 aziende animeranno l’evento, tra cui grandi rientri nella filiera dell’alluminio, che scelgono di essere presenti e investire sul progetto MADE expo. Oltre a queste, molte nuove realtà di eccellenza nei serramenti e nell’outdoor, sistemi costruttivi innovativi e materiali performanti per l’edilizia che debutteranno per la prima volta. Un segnale chiaro e potente: il mercato riconosce la manifestazione come punto di riferimento imprescindibile per visione, contenuti e impatto. MADE expo attrae chi vuole contare, e aggrega chi vuole costruire – davvero – il futuro del settore.

A sostegno della manifestazione, la collaborazione con ICE- Agenzia che attiverà un articolato Buyer Program volto a favorire l’incoming dei più importanti operatori internazionali del settore. Il programma prevede un’attività di scouting mirata nei principali mercati esteri e la definizione di agende personalizzate, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro concrete e mirate. Un’iniziativa strategica pensata per intercettare le esigenze degli espositori e massimizzare le opportunità di business all’interno della manifestazione.

Un ecosistema di conoscenza e innovazione

Più che una fiera, MADE expo è un’intelligenza collettiva che alimenta cultura progettuale e strategia industriale. Con il supporto di knowledge partner di rilievo come il Politecnico di Milano e Cresme, la manifestazione si conferma una piattaforma di pensiero, capace di generare insight, scenari evolutivi e strumenti operativi per tutta la filiera. A MADE Expo si incontrano sapere tecnico e visione sistemica, ricerca e impresa anche grazie alle partnership con le più prestigiose associazioni di categoria come UNICMI, Federparquet e Confartigianato, Conpaviper, Anit e Assorestauro.

Completano il quadro delle collaborazioni Fondazione Eucentre, Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Grazie a queste collaborazioni tra soggetti diversi ma complementari, MADE Expo si presenta come una manifestazione trasversale, dinamica e orientata al risultato.

Una piattaforma internazionale, un linguaggio europeo

MADE expo parla al mondo e lo fa con autorevolezza. Grazie alla collaborazione con il New European Bauhaus – il movimento promosso dalla Commissione Europea per un’architettura sostenibile, bella e inclusiva – l’edizione 2025 sarà profondamente connessa ai grandi temi continentali. Una traiettoria culturale e politica che si concretizza anche nella nascita del MADE Sustainable Award, il riconoscimento che premia le eccellenze progettuali nel campo della sostenibilità.

Sostenibilità: una scelta identitaria

Per MADE expo, la sostenibilità non è un tema tra gli altri: è un principio guida, una responsabilità condivisa e una scelta identitaria. L’accordo con Green Building Council Italia, membro del World GBC, la più grande rete globale dedicata all’edilizia sostenibile, presente in oltre 80 Paesi, consolida questa direzione e rafforza il ruolo della manifestazione come fulcro italiano della transizione sostenibile nell’edilizia. Un impegno concreto che si esprime a tutti i livelli: ambientale, economico e sociale.

Dove si costruisce il futuro, davvero

MADE expo 2025 sarà il luogo dove imprese, professionisti, istituzioni e centri di ricerca si incontrano per costruire – insieme – nuove traiettorie di sviluppo.

Non solo una vetrina d’eccellenza, ma una vera e propria infrastruttura di dialogo, progettazione e innovazione collettiva anche grazie a un palinsesto di eventi e convegni ricco e completo che tratterà tra gli altri i seguenti temi: intelligenza artificiale in archittettura, social housing, strumenti e soluzioni di trasformazione delle città, architettura sostenibile, rigenerazione urbana e politiche locali per la sostenibilità.