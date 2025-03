Matrone (Intesa Sanpaolo): “In crescita il numero di aziende che investono nel nucleare”

Luca Matrone, Global Head of Energy di IMI CIB Intesa Sanpaolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Al convegno "Il peso dell'energia", organizzato dal Giornale, Luca Matrone, Global Head of Energy di IMI CIB Intesa Sanpaolo, ha offerto una prospettiva chiara e incisiva sul ruolo crescente del nucleare nel panorama energetico globale.

"Stiamo assistendo a un cambiamento significativo nel modo in cui il nucleare viene percepito e valutato dalle imprese. Non solo come una tecnologia di transizione, ma come un pilastro fondamentale per garantire stabilità e sostenibilità nel lungo periodo", ha dichiarato Matrone.

Nel suo intervento, ha sottolineato come l’energia nucleare rappresenti una risposta concreta alle sfide della decarbonizzazione e della sicurezza energetica: "Il nucleare è una tecnologia matura, ma che continua a evolversi. Le nuove soluzioni, come i piccoli reattori modulari (SMR) e i reattori di quarta generazione, aprono scenari che fino a pochi anni fa sembravano irrealizzabili".

Matrone ha poi evidenziato l’importanza degli investimenti nel settore: "Dall’osservatorio di Intesa sono sempre più in crescita il numero delle imprese che investono sul nucleare. È un segnale forte che il mercato sta comprendendo il potenziale di questa fonte energetica, non solo in termini ambientali ma anche industriali e strategici".

Secondo il Global Head of Energy, l’Italia potrebbe trarre grande beneficio da un ritorno al nucleare, soprattutto considerando le innovazioni tecnologiche che permettono di ridurre i costi e aumentare la sicurezza degli impianti: "Abbiamo l’opportunità di creare una filiera nazionale, capace di attrarre competenze, generare occupazione e posizionare il Paese come hub di eccellenza nell’ambito delle tecnologie energetiche avanzate".

In chiusura, Matrone ha lanciato un appello alla cooperazione tra

pubblico e privato: "Per rendere il nucleare una leva di crescita e competitività, è essenziale un quadro normativo chiaro e stabile, che favorisca gli investimenti e accompagni il settore in questa nuova fase di sviluppo".