Meet the Titans: Roberto Bolle al centro del nuovo evento di Prometeon Tyre Group

Prosegue Meet the Titans, l’iniziativa ideata da Prometeon Tyre Group per portare sul palcoscenico le icone del nostro tempo. Questa volta i riflettori sono puntati su Roberto Bolle, étoile di fama mondiale, che con la sua arte e dedizione incarna lo spirito di eccellenza che contraddistingue il ciclo di incontri. Bolle, simbolo della danza italiana nel mondo, si unirà all’evento per raccontare il proprio viaggio artistico e professionale, ispirando il pubblico con la forza e la passione di un vero “Titano” contemporaneo.

L’evento

Il 18 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber, l’Ėtoile sarà protagonista di una serata speciale, intervistato da Roberto Righi, Ceo di Prometeon. In questa occasione, l’artista racconterà la sua storia fatta di passione, talento e sacrifici, offrendo una visione profonda della sua carriera e del suo impegno nel ridefinire la danza in Italia. Attraverso un dialogo ricco di ricordi, filmati e aneddoti, il pubblico avrà modo di esplorare l’approccio innovativo dell’Ėtoile, che ha trasformato il balletto classico in un’arte più accessibile, moderna e capace di dialogare con tutti, senza mai rinunciare all’eccellenza e alla qualità. Grazie al suo lavoro, la danza ha trovato un nuovo spazio nella cultura italiana, diventando un fenomeno seguito con passione e dedizione.

L’iniziativa del Gruppo

L’iniziativa incarna il significato del nome dell’azienda, ispirato alla figura mitologica di Prometeo.

Questo titano, simbolo dell’amicizia verso l’umanità e del progresso, sfidò gli dei rubando il fuoco e lo scrigno di Atena, in cui erano custodite intelligenza e memoria, per donare tali doni agli uomini. Il nome evocativo richiama anche l’assolo Prometheus, creato e interpretato da Bolle in collaborazione con Prometeon.