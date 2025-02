Mfe aumenta il pressing su ProSieben: sul tavolo questioni decisive per il piano di risanamento

Ascolta ora 00:00 00:00

MediaForEurope (MFE) aumenta il pressing sul consiglio di amministrazione di ProSiebenSat1 di cui è uno dei principali azionisti con circa il 30 per cento. Lo riporta la rivista tedesca Manager Magazin sottolineando che il presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo televisivo tedesco Andreas Wiele lascerà il suo incarico a fine maggio dopo l’assemblea generale e presto potrebbe seguirlo anche l'amministratore delegato Bert Habets il cui mandato scade a ottobre. Secondo fonti interne, le probabilità che il suo contratto venga rinnovato sono ben al di sotto del 50 per cento.

Tutto dipende da come si posizionerà sulle questioni decisive. La partita si gioca su un rigido piano di austerità e sulla liquidità ottenuta dalla vendita di alcune controllate. Nelle prossime settimane, Habets dovrà recarsi a Milano con proposte concrete per dimostrare la serietà del suo piano di risanamento. E il prossimo 6 marzo annuncerà un nuovo pacchetto di risparmi, già negoziati con il capo del consiglio di fabbrica Ulrich Schaal, che punta a tagliare circa 500 posti di lavoro principalmente nel settore televisivo e dello streaming.

Quanto a Wiele, lascerà il Consiglio di Sorveglianza e non si candiderà per un secondo mandato perché non ha l'appoggio di MFE, la holding che raggruppa tutte le partecipate televisive della famiglia Berlusconi, e dell'altro socio di peso, la ceca PPF. La sua successione non è ancora definita, ma MFE avrebbe già un candidato forte: Conrad Albert, ex vicepresidente di ProSiebenSat.1 e in buoni rapporti con la cancelleria bavarese. Wiele sta comunque cercando di garantire il rinnovo del contratto di Habets prima di lasciare. Il consiglio di sorveglianza discuterà la questione a marzo: per l’approvazione servono almeno cinque voti su nove. Quattro membri sono stati nominati su proposta di MFE, due da PPF. Al momento, non c’è una maggioranza.

Nel frattempo, la holding che controlla anche Mediaset sta progettando una strategia più radicale: la completa acquisizione di ProSiebenSat.1. Già all’assemblea del 2024 aveva presentato una proposta di scorporo, respinta dalla maggioranza degli azionisti. Ma la proposta, secondo il magazine tedesco, verrà ripresentata e questa volta potrebbe passare. Dal governo locale non si attendono resistenze.

Il presidente della Baviera, nonché leader della Csu, Markus Söder è più preoccupato dalla trasformazione tecnologica che dalla struttura proprietaria: "Abbiamo bisogno di aziende media in Baviera. Non voglio che siano solo altri a controllare il nostro DNA mediatico", ha dichiarato di recente, con un riferimento alle grandi piattaforme americane.