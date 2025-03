Mfe lancia in Germania l’Opa su ProsiebenSat1

Ascolta ora 00:00 00:00

Mfe lancia in Germania l’Opa volontaria su ProsiebenSat1. Come si legge in una nota emessa alla chiusura del cda odierno, il gruppo Mediaset prevede di offrire agli azionisti di ProSieben che porteranno in adesione le loro azioni durante il periodo d’offerta un corrispettivo pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi 3 mesi del titolo ProSieben, che corrisponde al corrispettivo d’offerta minimo per legge. Secondo i primi calcoli degli analisti, si tratta di circa 5,7 euro per azione. L’obiettivo è aumentare la quota di Mfe, oggi al 29,9%, superando ampiamente il 30% in modo da poter avere più leve nel futuro del gruppo tedesco. Circa il 78% del corrispettivo d'offerta è previsto sia pagato in denaro mentre il restante circa 22% è previsto sia corrisposto in natura, in azioni MFE “A” di nuova emissione.

Sempre in data odierna – si legge nella nota “l’Offerente ha concluso un accordo vincolante con un attuale azionista di ProSieben secondo il quale lo stesso azionista si è impegnato ad aderire irrevocabilmente all’offerta per una parte delle azioni di ProSieben attualmente detenute”. “L'obiettivo di MFE è quello di incrementare la collaborazione con ProSieben e di mettere a disposizione le proprie competenze e la profonda conoscenza del settore dell'entertainment per coadiuvare il management di ProSieben nell'affrontare le sfide industriali che si trova ad fronteggiare e nello sfruttare le opportunità derivanti dai cambiamenti in corso nel settore. In qualità di partner industriale solido ed affidabile, MFE si impegna a fornire un supporto completo a ProSieben, che si tradurrà nella creazione di valore a lungo termine per tutti gli azionisti di ProSieben. Inoltre, MFE intende sostenere ProSieben nella prevista dismissione degli asset non core, comprese le potenziali opportunità di monetizzazione e di creazione di valore”.

Serve un cambio di passo. Riteniamo che ProSiebenSat.1 abbia bisogno di un azionista solido che possa mettere a disposizione competenze e esperienza nel settore, contribuendo attivamente al suo percorso di crescità. Così, Pier Silvio Berlusconi, ceo di Mfe-MediaForEurope, in merito all’annuncio del Biscione del lancio di un’opa volontaria su Prosieben. «L’intenzione di aumentare la nostra quota azionaria e la conseguente offerta pubblica di acquisto è indispensabile per poter concretamente affiancare ProSieben con un approccio costruttivo e creare valore a beneficio di tutti gli azionisti, prima che sia troppo tardi». «Per decenni - osserva Berlusconi - molte grandi aziende italiane sono state conquistate da multinazionali straniere. Quello di Mfe è uno dei pochi casi in cui è un’azienda italiana a investire con coraggio all’estero, oltretutto in un mercato rilevante come quello tedesco. Una sfida ancor più complessa perchè in un settore iper-competitivo come quello dei Media».

L’obiettivo resta quello di «creare un gruppo paneuropeo cross-mediale e cross-nazionale che si ponga naturalmente come alternativa ai colossi digitali riuscendo nell’ambizioso traguardo di poter competere e di poter crescere», sottolinea Berlusconi. «Il nostro faro guida è creare valore nell’interesse di Mfe e, nello specifico, di tutti gli azionisti di ProsiebenSat.1».