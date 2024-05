Mondo polizze: quale futuro per le assicurazioni online grazie alle nuove tecnologie digitali?

Le compagnie assicurative negli ultimi anni hanno cambiato e continuano a cambiare il modo di relazionarsi con i consumatori, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie digitali.

Si tratta della cosiddetta rivoluzione insurtech, che si pone come obiettivo quello di rendere il comparto più competitivo, attraverso una personalizzazione sempre maggiore di prodotti e servizi, così come un’ottimizzazione costante dei processi in termini di sicurezza e velocità.

La crescita dell’insurtech negli ultimi anni

La crescita del settore è stata rilevata in particolare dall’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano, secondo il quale nel 2023 le 622 startup italiane fintech e insurtech hanno aumentato i ricavi del 60%, con un’impresa su cinque che sta già sperimentando tecnologie all’avanguardia come l’IA generativa.

Parallelamente, l’indagine Consumatore Digitale - Come evolve la propensione verso l’offerta assicurativa e il punto di vista dei player di mercato a cura di Italian Insurtech Association e Join Business Management Consulting ha messo in evidenza la crescita delle polizze digitali sul mercato da parte degli utenti.

In particolare, tra il 2022 e il 2023 il numero di consumatori di polizze digitali è cresciuto dal 71% al 74%, con un livello di soddisfazione molto elevato soprattutto in ambito motor (76%). Tra gli elementi più apprezzati delle assicurazioni online si distinguono specialmente la semplicità d’acquisto (97%), la gestione in autonomia (92%) e la personalizzazione dell’offerta (87%).

Naturalmente, il merito di questo trend positivo è da attribuire a tutte quelle realtà che in Italia stanno contribuendo a diffondere e sviluppare prodotti digitali e servizi innovativi all’interno del settore. Ne costituisce un esempio Verti Assicurazioni, la compagnia del Gruppo MAPFRE punto di riferimento in Italia per chi desidera una polizza online competitiva, semplice e immediata.

In particolare, Verti mette a disposizione assicurazioni per la casa, l’auto, la moto e i furgoni, con la possibilità di procedere all’attivazione online, passando per il calcolo di un preventivo del tutto personalizzato.

Come l’utilizzo dei dati digitali può impattare sul futuro delle polizze

Anche le prospettive legate al futuro sembrano piuttosto incoraggianti: secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, il mercato delle polizze digitali nel nostro Paese potrebbe crescere in modo significativo nei prossimi anni, con le stime che prevedono di passare a un valore di 1,9 miliardi di euro del 2020 fino a 30 miliardi di euro nel 2030.

Per quanto riguarda le novità da aspettarsi per quanto riguarda nello specifico i prodotti, invece, innanzitutto sono da tenere in considerazione i progressi legati all’analisi dei dati digitali dei consumatori, per garantire soluzioni sempre più centrate sulle loro esigenze.

La sfida principale in quest’ambito è legata al superamento dei cookies, ossia l’impiego di dati di terze parti, con la tecnologia che aiuterà le compagnie assicurative a valorizzare i dati in loro possesso, naturalmente sempre nel pieno rispetto delle normative europee sulla privacy.

Per esempio, attraverso le nuove tecnologie digitali sarà possibile offrire un’esperienza utente più personalizzata in fase di acquisto e post-vendita, migliorando la customer satisfaction e semplificando tutti i processi e le interazioni. Inoltre, le compagnie potranno fare campagne geo-targettizzate, proponendo offerte con prezzi competitivi anche solo per un’area geografica specifica.

Le prospettive di crescita delle assicurazioni online con l’AI

Il futuro delle assicurazioni online sarà anche profondamente influenzato dall’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore assicurativo, una tecnologia con ambiti d’applicazione molto vasti e trasversali.

In particolar modo, l’AI renderà i processi più sicuri e rapidi, ad esempio migliorando la gestione dei sinistri per accelerare il processo di verifica del sinistro e stima del danno, anche a distanza: un aspetto che contribuirà a velocizzare la liquidazione del sinistro per consentire agli assicurati di ricevere prima l'indennizzo del danno.

L’intelligenza artificiale sarà anche una tecnologia molto utile nel contrasto delle frodi assicurative, in quanto aiuterà le compagnie assicurative a individuare anomalie e irregolarità in maniera più puntuale e tempestiva.

Naturalmente, sarà fondamentale investire nella formazione professionale per adeguare le

competenze dei periti all'innovazione nella lotta alle frodi nei sinistri assicurativi, un aspetto indispensabile per sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie attraverso l'aggiornamento formativo e professionale.