La mossa di Bezos: offerta di Amazon per acquistare TikTok

Ascolta ora 00:00 00:00

Possibile svolta sul futuro di TikTok. Secondo quanto riportato dal New York Times, Amazon ha fatto un’offerta last minute per l’acquisto della totalità della popolare app in vista della scadenza del 5 aprile, data entro la quale dovrà separarsi dalla sua proprietà cinese. Secondo quanto confermato da tre fonti a conoscenza dell'offerta, la proposta del colosso di Jeff Bezos sarebbe stata fatta in una lettera inviata al vicepresidente JD Vance e al segretario al Commercio Howard Lutnick.

Una novità degna di nota, anche se i protagonisti delle trattative per la cessione di TikTok non considerano seriamente l'offerta lanciata dal gigante dell'e-commerce. Ma la sola indiscrezione lanciata dal quotidiano newyorkese ha permesso ad Amazon di salire a Wall Street: i titoli del colosso delle vendite online sono avanzati dell'1,5 per cento.

TikTok è finita al centro della cronaca giudiziaria a causa dei potenziali rischi per la sicurezza nazionale statunitense visti i legami della società ByteDance con il governo di Pechino. La vendita dell’app era prevista a gennaio, ma Donald Trump ha firmato una deroga di novanta giorni nonostante la sentenza della Corte Suprema. Bocche cucite da Amazon e TikTok, ma sono attese novità già nelle prossime ore: Trump, infatti, dovrebbe incontrare i massimi funzionari della Casa Bianca per discutere del destino dell’applicazione e, secondo Cnbc, potrebbe prendere un decisione già oggi.

In base a quanto riportato dal Washington Post, la Casa Bianca ha valutato varie opzioni per salvare TikTok, fra le quali quella di lasciare il controllo dell'algoritmo della popolare app nelle mani della cinese ByteDance. In tal caso, ByteDance concederebbe poi l'algoritmo in prestito alla nuova entità che opererà TikTok negli Usa.

Esistono già dei legami tra Amazon e TikTok, che negli Usa vanta 170 milioni di utenti. Molti influencer della piattaforma incoraggiano i follower ad acquistare prodotti sul gigante dell’e-commerce, che dà loro una percentuale delle transazioni. Amazon ha inoltre fornito un’infrastruttura tecnica.

Ma la creatura di Bezos non è l’unica interessata al social network: secondo il Financial Times, anche la società di venture capital statunitensesarebbe in trattative nell’ambito di un’offerta guidata da Oracle e altri investitori a stelle e strisce. Inoltre, nelle scorse settimane si è vociferato di un interesse di