Multiversity, annunciata la nuova struttura di leadership. Fabio Vaccarono presidente esecutivo

Multiversity, Gruppo leader in Italia e in Europa nel settore dell’Education, controllato da CVC Capital Partners, annuncia una nuova struttura di leadership.

Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di Fabio Vaccarono come Presidente Esecutivo, di Francesco Durante come nuovo Amministratore Delegato e di Luciano Violante come Presidente Onorario del Gruppo e Presidente della costituenda Fondazione Multiversity. Vaccarono sarà anche confermato Presidente dei tre Atenei del Gruppo, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Le nuove cariche e la Fondazione saranno operative dai primi mesi del 2026.

Nel nuovo ruolo, Vaccarono assicurerà definizione e continuità alla visione che ha portato Multiversity a crescere fino a diventare leader italiano ed europeo del settore dell’istruzione digitale e dell’innovazione universitaria.

Francesco Durante, forte di una comprovata esperienza maturata ai vertici di importanti gruppi leader multinazionali in Italia e all’estero, entrerà in Multiversity come Amministratore Delegato con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la leadership del gruppo nel settore dell’Education.

Luciano Violante, oltre ad assumere la carica di Presidente Onorario del Gruppo Multiversity, ricoprirà il ruolo di Presidente della costituenda Fondazione Multiversity, impegnata nella promozione dell’innovazione e nella lotta alla povertà educativa, in linea con la “terza missione” delle Università del Gruppo. La Fondazione Multiversity avrà un Consiglio e una struttura propria, e si doterà di una rivista di alta ricerca culturale a cadenza trimestrale.

“Questa riorganizzazione si inserisce nel naturale processo evolutivo di Multiversity, valorizzando le solide competenze di Francesco nelle industrie regolamentate e consentendo a Fabio di mettere la sua grande esperienza a servizio degli aspetti istituzionali di quella che è ormai divenuta una infrastruttura fondamentale per il sistema Paese - commenta Andrea Ferrante, Partner del Fondo CVC Capital Partners. Il Presidente Violante continuerà a presidiare il percorso di crescita qualitativa del Gruppo, supportato in questo obiettivo dalla costituzione di una fondazione dedicata all’innovazione e all’abbattimento delle barriere di accesso alla formazione”.

“Questo è un passo fisiologico e fortemente voluto nel percorso di evoluzione strategica e operativa del Gruppo - osserva Vaccarono. Si consolida una governance orientata alla crescita e all’impatto sociale, con la consapevolezza che Multiversity è diventato in questi anni il primo Gruppo di education in Italia, nonché il più grande gruppo universitario digitale europeo”.

“Ringrazio per la stima e la fiducia ricevute. Affronterò questa nuova opportunità con forte motivazione per contribuire all’evoluzione di Multiversity - afferma Francesco Durante. Lavorerò in stretta collaborazione con le colleghe e i colleghi del Gruppo, garantendo il massimo impegno nell’affrontare con determinazione le sfide che ci attendono”.

“Sono particolarmente lieto della decisione di Multiversity di istituire una nuova Fondazione e di dar vita a una nuova rivista di

alto profilo culturale - dichiara Luciano Violante. Sarò aiutato da alcune delle migliori intelligenze del Paese nell’intento, proprio di Multiversity, di continuare a rendere servizi utili per l’intera comunità nazionale.”