Mundys raddoppia in Cile e si aggiudica la concessione della Ruta 5 Temuco-Rio Bueno

Mundys fa ancora strada e centra il bis in Cile. Il gruppo leader mondiale nel settore delle infrastrutture gestirà gestirà infatti la Ruta 5 Temuco - Rio Bueno attraverso la società controllata Grupo Costanera (con Cppib come secondo azionista), che ha presentato l'offerta più competitiva nella gara indetta dal ministero cileno delle Opere Pubbliche del Cile. Per Mundys è la seconda gara vinta nel Paese sudameicano in meno di un anno, dopo l'aggiudicazione dell'asset Santiago-Los Vilos nell'agosto 2024 tramite il veicolo ViasChile (Abertis). La concessione è stata assegnata con una vita utile massima di 43 anni. Con questa aggiudicazione, la rete autostradale del Gruppo Mundys in Cile supera così i 1.100 km, per un ebitda che raggiunge quasi 1 miliardo di euro.

"Questa operazione arriva a pochi giorni dall'acquisizione di una quota di maggioranza dell’autostrada A63 in Francia, attraverso la nostra asset company Abertis, e conferma che Mundys sta perseguendo con successo la sua strategia di acquisizione di nuove reti infrastrutturali in diversi Paesi del mondo", ha dichiarato Elisabetta De Bernardi, chief asset management officer di Mundys. E ancora: "Siamo onorati di consolidare la nostra presenza in Cile, uno dei Paesi più importanti nel portafoglio di Mundys, data l'alta qualità del suo sistema istituzionale e regolatorio. Attraverso le nostre controllate, continueremo a impegnarci per sviluppare il sistema infrastrutturale locale e per fornire servizi efficienti alla comunità cilena".

Grupo Costanera assumerà la gestione dell'autostrada nell'aprile del 2026 e investirà oltre 700 milioni di euro in un periodo stimato di 7 anni per aumentarne la capacità, elevarne gli standard di sicurezza e di viabilità. Questi lavori di miglioramento saranno eseguiti grazie alla lunga e comprovata esperienza nel settore di Grupo Costanera, il cui amministratore delegato, Diego Savino, ha definito la gara d'appalto vinta "non solo una nuova sfida, ma anche un'opportunità per continuare a sostenere lo sviluppo del Cile con il nostro ampio know-how nella gestione e costruzione di infrastrutture, per migliorare ancora questo asset strategico che fa parte della spina dorsale autostradale cilena, la Ruta 5". L'infrastruttura - ha aggiunto - "ci permette inoltre di riallocare e rafforzare la nostra presenza nel Paese con concessioni interurbane, confermando il nostro interesse per le enormi possibilità offerte nell’ambito delle partnership pubblico-privato nel settore infrastrutturale cileno".

Lunga 182 chilometri, l'autostrada Ruta 5 Temuco - Rio Bueno fa parte della Ruta 5, la spina dorsale del Cile, che collega le zone di Temuco e Valdivia e funge anche da collegamento con le città di Osorno e Puerto Montt. Si tratta della principale autostrada interurbana del Paese, con percorsi alternativi limitati, che collega il Cile meridionale a Santiago. Si comprende dunque quanro l'infrastruttura sia strategica, dal momento che sostiene le attività economiche della zona (pesca, agricoltura e allevamento) e il turismo nel sud del Cile, una delle più rinomate destinazioni turistiche nazionali.

L'autostrada in questione migliora anche la connettività tra le regioni di La Araucania, Los Ríos e Los Lagos, che insieme rappresentano oltre il 10% della popolazione totale del

Paese. Questa operazione rappresenta dunque la prima iniziativa di rilievo di Grupo Costanera nel sud del Paese, dove Mundys è già presente da molti anni con la concessione dell'adiacente Ruta 5 Rio Bueno - Puerto Montt.