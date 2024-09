Nextgeo nomina Jurgen Beerens per l'area north e Baltic sea

Ascolta ora 00:00 00:00

NextGeo consolida ulteriormente la propria strategia di sviluppo con Jurgen Beerens. Il manager è stato nominato Business Development Director dell’area North and Baltic Sea con l’obiettivo di individuare sempre nuove opportunità di business negli ambiti dell'energia eolica offshore e delle energie rinnovabili. Grazie all’inserimento nel team di un professionista di lungo corso come Beerens, NextGeo rafforza la volontà di essere tra i protagonisti della transizione energetica in corso, focalizzando la propria attenzione verso ambiziose e sfidanti opportunità di business.

Nel 1991 Beerens ha mosso i primi passi come hydrografic surveyor nel settore delle costruzioni marine e nel corso degli anni, viaggiando per il mondo, ha preso parte ad un’ampia varietà di progetti offshore e costieri, occupandosi della raccolta e gestione di dati idrografici, geofisici e geotecnici. Successivamente ha ricoperto ruoli di consulenza, gestione e sviluppo commerciale strategico. Nel 2005 per la società olandese Deep BV, specializzata in idrografia e geofisica marina, è stato Commercial Director dal 2005 al 2022 e dal 2022 al 2024 Director Strategy Business Development. In entrambi i ruoli, Jurgen Beerens si è occupato dello sviluppo delle strategie di crescita della società, ha istituito significativi e produttivi rapporti con i principali partner commerciali, puntando sempre ad individuare progetti innovativi adatti al consolidamento del business.

Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo, ha così commentato: “L’arrivo di Jurgen Beerens arricchisce il nostro team di un professionista di grande esperienza e passione, caratteristiche fondamentali per noi di NextGeo e che riteniamo ci permetteranno di raggiungere presto, insieme, importanti traguardi nell’ambito della transizione energetica in atto. Auguro un buon lavoro a Jurgen nella piena convinzione che il suo apporto sarà determinante nel raggiungimento degli obiettivi di crescita aziendali e offrirà a tutti noi nuovi stimoli, visioni e opportunità di miglioramento”.

Jurgen Beerens, Business Development Director di NextGeo, ha aggiunto: “Sono entusiasta di essere parte del team NextGeo, questa società mi ha davvero colpito per la crescita dirompente registrata negli ultimi anni, per gli ambiziosi e sfidanti obiettivi che si è posta, ma anche per l’atmosfera calda e familiare che sa offrire.

Sto iniziando un nuovo capitolo della mia carriera e non vedo l’ora di mettere al servizio di questa società i miei 30 anni di esperienza nel settore, contribuendo così al raggiungimento dei piani di crescita aziendali e ad un futuro più sostenibile, capace di avvantaggiarsi delle nuove tecnologie nel pieno rispetto dell’ambiente e degli habitat marini”.