"Nonostante ostacoli vince il Made in Italy". L'imprenditoria italiana al Salone Nautico di Venezia

Il Salone Nautico di Venezia organizzato dal Sindaco Luigi Brugnaro ha ospitato svariati brand del settore tra cui Ocean King, un'azienda radicata nel Veneto che ha suscitato ammirazione e apprezzamento. La presenza del presidente Luca Zaia ha sottolineato l'importanza dell’azienda e dell'evento per la città e la regione.

Durante l'intervista dell’Avvocato Luca Favini, Alberto Ballarin uno dei proprietari di Ocean King, ha evidenziato le sfide affrontate dagli imprenditori nel settore nautico. Ha sottolineato che gli imprenditori di oggi non cercano solo finanziamenti, ma cercano anche l'opportunità di lavorare e sviluppare il loro business. Tuttavia, ha evidenziato le difficoltà burocratiche che rallentano il processo di costruzione di imbarcazioni complesse come quelle prodotte da Ocean King.

Ballarin ha spiegato che la costruzione di queste navi richiede strutture e capannoni specifici, il che porta a ritardi e complicazioni resi ancora più marcati dalla burocrazia Italiana. Ha sottolineato che ci sono spesso ostacoli e ritardi nella fase autorizzativa, che rallentano gli investimenti e scoraggiano gli imprenditori a investire nel loro stesso paese, l’Italia. Nonostante i costi di produzione elevati nel nostro paese, Ballarin crede fermamente nella qualità del "Made in Italy" e ritiene che ciò sia un vantaggio competitivo nel mercato globale.

L’intervista dell’Avvocato Luca Favini ha proseguito con Stefano Falaschi, un altro dei proprietari di Ocean King, che ha sottolineato l'importanza del fattore umano e dell'artigianalità nel processo di costruzione delle loro imbarcazioni. Ha evidenziato che il loro cantiere navale si distingue per l'utilizzo di materiali metallici e per la solida esperienza nella costruzione di navi commerciali. Questa base solida si traduce in yacht unici e di alta qualità, realizzati grazie alle capacità degli artigiani italiani e all'attenzione al dettaglio che caratterizza il "Made in Italy".

Il successo di Ocean King nel portare l'eccellenza italiana nel mondo è evidente, e l'azienda si prepara ora per il prossimo appuntamento al Cannes Yachting Festival, dove mira a ottenere ulteriori successi e consolidare la sua reputazione a livello internazionale.

In conclusione, Ocean King e il suo impegno per la qualità, l'artigianalità e il "Made in Italy" si distinguono nel settore navale. Nonostante le sfide burocratiche e i costi di produzione elevati, l'azienda crede nel valore aggiunto che l'Italia offre e punta ad affermarsi come leader nel mercato internazionale delle imbarcazioni di lusso. Il loro successo al Salone Nautico di Venezia è solo un assaggio di ciò che il futuro riserva a questa azienda italiana di grande prestigio.