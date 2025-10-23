NWG Italia e NWG Energia ai Changemaker day 2025 di Ashoka Italia

Ashoka è un network globale che seleziona e sostiene gli innovatori sociali più determinati e visionari (detti Ashoka Fellows), partendo dalla convinzione che per costruire un futuro più equo e più prospero ci sia bisogno di un cambiamento che parta dal basso, dai bisogni reali della popolazione, e che offra soluzioni efficienti, replicabili e capaci di generale valore. Nato nel 1980, Ashoka è presente in 98 Paesi tra cui, dal 2015, anche l’Italia. In occasione del suo Decennale, celebrato a Milano il 22 e 23 ottobre, Ashoka Italia fa un bilancio della sua attività: in dieci anni di presenza nel nostro Paese, ha raccolto e distribuito circa due milioni di euro per sostenere il lavoro di persone che con i loro progetti producono benefici tangibili per le comunità in cui operano e mostrano con il loro esempio che tutti possono essere protagonisti del cambiamento. Gli Ashoka Fellows vengono selezionati ogni anno in tutto il mondo. Oggi sono oltre 4.

000 a livello globale, 32 in Italia, dei quali 3 nominati nel 2025. Per raggiungere questi ambiziosi e importanti risultati Ashoka Italia conta sul sostegno di partner e sponsor che sostengono la sua missione e ne condividono finalità e obiettivi.

Claudia Ravera, Responsabile CSR e Sostenibilità di NWG Italia e NWG Energia, entrambe partner e sponsor dei Changemake Days 2025, ha portato il suo contributo all’interno della sessione dedicata a tutti gli aspetti che riguardano l’integrazione tra impatto sociale e ambientale e core dell’azienda. Ha avuto modo di raccontare come le due Aziende, sin dalla loro nascita si sono fatte parte attiva per guidare un cambiamento positivo che andasse oltre ai programmi di CSR e agli impegni ESG e che avesse al centro politiche per la sostenibilità ambientale e sociale in tutti i processi.

“Siamo orgogliosi di essere partner dei Changemaker Days 2025, l’iniziativa promossa da Ashoka Italia che mette al centro persone, idee e azioni capaci di generare cambiamento” ha dichiarato Claudia Ravera, Responsabile CSR e Sostenibilità NWG Italia e NWG Energia nel

corso del suo intervento. “Come ecosistema di imprese NWG ci sentiamo convintamente parte di questa rete globale di changemaker che immagina e che costruisce il futuro e sosteniamo questa iniziativa perché crediamo che per affrontare le grandi sfide del nostro tempo occorre collaborazione tra mondi diversi, ascolto e coraggio di proporre nuove strade. Le Aziende che rappresento sono da sempre parte attiva di una rete che ispira, connette e genera un cambiamento concreto e sistemico nel mercato energetico italiano”.



Nel corso delle due giornate dell’evento, NWG Italia e NWG Energia hanno partecipato a panel tematici dedicati insieme ad Alessandro Giovannini, presidente di ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili), e alla responsabile delle Strategic Partnerships di Amref

Health Africa Italia — le due realtà non profit che le aziende sostengono da sempre nei loro progetti concreti legati alla salute e all’educazione ambientale.