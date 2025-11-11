Ovs acquisisce il 100% di Kasanova: i numeri e le novità

La società di abbigliamento per uomo, donna e bambino quotata in Borsa, Ovs, ha presentato un'offerta vincolante per Kasanova, il marchio specializzato in prodotti per la casa, con la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro. Esattamente un anno va, navigando in acque agitate, Kasanova aveva richiesto di poter accedere a una composizione negoziata della crisi, ovvero una procedura per aiutare le imprese in difficoltà a riorganizzarsi attraverso la mediazione di un esperto nominato dalla Camera di Commercio. Con l'azzeramento del capitale sociale, Ovs avrà il 100% di Kasanova grazie all'aumento di capitale.

La nota di Ovs

" ll gruppo Ovs aumenta la sua presenza nel segmento casa, dove già Upim opera con il marchio Croff, mediante un’offerta vincolante che prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro per effetto del quale Ovs acquisirà il 100% del capitale sociale di Kasanova SpA ”, scrive Ovs in un comunicato. Come accennato, Kasanova è un marchio molto consociuto e apprezzato nel nostro Paese con punti vendita da Nord a Sud: l'azienda punta soprattutto sui casalinghi e i prodotti tessili per la casa. Con questa operazione Ovs (che ha già Croff) vuole " rafforzarsi nel settore dell'homeware, caratterizzato da una elevata frammentazione e grande resilienza, assumendo anche in questo mercato una posizione di leadership a livello nazionale ".

I numeri di Kasanova

Kasanova conta circa più o meno 700 punti vendita: tra questi, ben 280 sono in franchising, circa 220 a gestione diretta e 200 corner all'interno di negozi specializzati in bricolage. Nel comunicato di Ovs viene speficicato che questa operazione intende anche "r afforzarsi nel settore dell’homeware, caratterizzato da una elevata frammentazione e grande resilienza, assumendo anche in questo mercato una posizione di leadership a livello nazionale. Croff potrà avvantaggiarsi del forte know-how di Kasanova nel segmento del living, e Kasanova, a sua volta, trarrà beneficio dalla maggior competenza di Croff nel segmento tessile" .

Le novità

Ovs ha intenzione di valorizzare ulteriormente la qualità dei punti vendità già esistenti di Kasanova con l'intenzione " anche dell’allargamento degli attuali corner di prodotti per la casa già esistenti all’interno dei circa 150 negozi Upim full format" . Con questa acquisizione il 2026 di Kasanova partirà con una posizione finanziaria di pareggio.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’avveramento, entro il 31 dicembre 2025, di alcune condizioni tipiche di queste operazioni tra le quali la finalizzazione degli accordi con i creditori finanziari, il positivo completamento della procedura di composizione negoziata della crisi, la deliberazione da parte degli organi competenti di Kasanova dell’azzeramento del capitale per perdite ed un contestuale aumento di capitale riservato che consenta ad OVS di acquisire il 100% del capitale sociale di Kasanova, e l’assenza di eventi o circostanze che comportino un deterioramento della situazione patrimoniale od economica di Kasanova rispetto a quella posta a base dell’offerta vincolante",

conclude Ovs.