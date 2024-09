Pirelli, la Science Based Targets initiative approva l'obiettivo net zero entro il 2040

Ascolta ora 00:00 00:00

La Science Based Targets initiative (sbti) ha validato gli ambiziosi obiettivi di Pirelli per raggiungere il net zero entro il 2040, il traguardo più sfidante tra i produttori di pneumatici. Questi target, in linea con l'accordo di Parigi per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C, comprendono anche obiettivi a breve termine per la riduzione delle emissioni assolute di gas serra.

Il progetto

Il target in questione prevede una riduzione di almeno il 90% delle emissioni assolute di gas serra relative agli Scopi 1, 2 e 3 rispetto ai livelli del 2018. Questi interventi, come anticipato, sono stati considerati coerenti con l'Accordo di Parigi, volto a limitare l'aumento della temperatura globale entro 1,5°C. La sbti ha inoltre approvato gli obiettivi di decarbonizzazione a breve termine, che includono una riduzione dell'80% delle emissioni assolute per gli Scopi 1 e 2 entro il 2030, e una riduzione del 30% delle emissioni derivanti dall'acquisto di materie prime, servizi e trasporti (Scopo 3) rispetto al 2018.

Le parole di Tronchetti Provera

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, ha commentato: “La validazione dei nostri target di Net Zero al 2040 da parte di Science Based Targets initiative ci rende orgogliosi, poiché conferma la solidità scientifica del percorso che ci vede impegnati su tutta la catena del valore. Un percorso che si inserisce in un contesto globale complesso e in un processo di transizione la cui resilienza deve essere supportata da obiettivi realistici e sostenibili”.

Sbti

La Science Based Targets initiative (sbti), frutto della collaborazione tra CDP, il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute (WRI) e il

World Wildlife Fund for Nature (WWF), nasce con l’obiettivo di supportare le aziende nella definizione di strategie ambiziose e scientificamente fondate per ridurre le emissioni e limitare l’aumento della temperatura globale.