Plenitude alla campagna di Francia

Plenitude, la società controllata da Eni, si espande in terra di Francia, dove già ha circa 100 gigawatt di capacità installata. L'azienda energetica ha infatti da poco firmato un accordo per l'acquisizione di Neoen, una delle principali aziende francesi nel settore delle rinnovabili, che ha in portafoglio 37 impianti fotovoltaici, 14 eolici e una batteria in esercizio per 760 MW. Gli asset producono in totale circa 1,1 terawattora annui di energia elettrica. L'operazione rappresenta un nuovo passo strategico, che contribuisce in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di capacità installata da fonti rinnovabili e avvicina Plenitude all'ambizione di posizionarsi tra i principali operatori energetici integrati in Europa e offrire veramente «la nostra energia al tuo servizio». Il percorso di crescita della società, delineato nel piano strategico 20252028, punta a raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile installata entro il 2028, in linea con l'impegno di Plenitude per la transizione energetica.

Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, ha spiegato che «questa acquisizione amplia la nostra presenza in Francia, Paese in cui contiamo già circa 1 milione di clienti retail e dove ci

stiamo espandendo nei servizi energetici e nella rete di ricarica per veicoli elettrici. Grazie a questa operazione rafforziamo il nostro modello di business integrato e acceleriamo nel raggiungimento dei nostri obiettivi».