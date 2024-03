Premio Top Utility 2024, vince il gruppo Iren. Ecco perché è il migliore

Quest'anno la dodicesima edizione del Premio Top Utility, dedicato alle performance delle cento maggiori imprese italiane, dell’energia, dell’ambiente e dell’acqua, è andata al Gruppo Iren.

L'importanza del riconoscimento

Il premio Top Utility è un prestigioso riconoscimento e il principale "think tank" italiano di riferimento nel settore public utility. Coordinato da Althesys e organizzato in collaborazione con Utilitalia, l’evento valuta ogni anno le cento maggiori aziende nel comparto dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le eccellenze.

Le motivazioni

Sono state tante le motivazioni per cui il gruppo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento: l’ottima performance economica e operativa registrata da Iren nell’ultimo anno, la costante attenzione per la trasparenza e il confronto con clienti e territorio e la capacità di realizzare progetti e investimenti innovativi legati all’economia circolare e in particolare ai materiali strategici.

Il premio dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità, sottolinea inoltre l’impegno di Iren per il recupero e la valorizzazione delle materie prime critiche in un’ottica di circolarità. “ Iren - ha spiegato il Presidente Luca Dal Fabbro - è impegnata in prima linea per la promozione di una filiera industriale del recupero e del riciclo delle materie prime critiche e ha già avviato significativi investimenti in ambito impiantistico con l’obiettivo di divenire il leader industriale di questo settore ”.

Le parole del presidente