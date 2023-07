Print4All, a Stresa la Conference dedicata alla stampa del futuro

La stampa è un comparto trasversale che permea numerosi altri settori economici: è il mezzo con cui si esprime la creatività pubblicitaria, rende riconoscibili le confezioni sugli scaffali, impreziosisce con una etichetta una bottiglia di vino o di profumo, garantisce unicità ai tessuti che l’industria userà per realizzare i abiti o tessili per la casa.

Proprio alla stampa (il “printing”) e alle sue declinazioni e dimensioni è dedicata la Print4All Conference 2023, appuntamento centrale di confronto e informazione, organizzato dalle due maggiori associazioni di settore, Acimga e Argi in collaborazione con Fiera Milano, in programma giovedì 6 luglio a Stresa, all’Hotel Regina Palace, nello splendido scenario del Lago Maggiore.

Print4All Conference è un progetto di sistema che, sin dalla sua prima edizione nel 2016, ha l’obiettivo di essere uno strumento al servizio di tutte le community nell’industria della stampa e del converting, con la precisa volontà di incoraggiare la coesione dell’industria per continuare ad assicurarne crescita e longevità. Un appuntamento per tutta la filiera, per tutte le tecnologie e per tutte le applicazioni, dedicato a tutti gli attori coinvolti nella progettazione e nell’utilizzo dell’innovazione nel mondo della stampa.

La partecipazione di esperti, anche di fama internazionale, caratterizza l'evento, offrendo una panoramica completa degli interrogativi, delle risposte e degli spunti di riflessione necessari per affrontare le nuove sfide. Per queso Print4All Conference è un’occasione per avere una visione privilegiata degli scenari futuri attraverso un ambiente stimolante in cui si possono scambiare idee, confrontarsi con le best practice del settore e scoprire le ultime tendenze e tecnologie emergenti.

Parola chiave dell’edizione 2023 è CONVERGENZA: la convergenza di tecnologie, di applicazioni e di mercati, nel futuro di una stampa sostenibile ed efficace, che si declina in tutti i segmenti dell’industria, dalla grafica al commerciale, dal packaging, all’industriale.

La Conference rappresenta un aggiornamento di scenario annuale, che guiderà la filiera verso Print4All, l’appuntamento fieristico che si terrà a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio 2025 e permetterà di raccontare l’innovazione del settore, ma anche i trend di mercato e le sfide del prossimo futuro, partendo proprio dagli spunti che emergeranno anche dalla Print4All Conference di Stresa.

L'evento è organizzato da Acimga (Associazione Costruttori Italiani Macchine per l’Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini) e ARGI (Associazione Fornitori Industria Grafica) in collaborazione con Fiera Milano e con il supporto di ITA (Italian Trade Agency, l'agenzia governativa che supporta lo sviluppo delle imprese italiane all'estero).