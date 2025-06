Dalla Rerum Novarum ai Digital Twin: l'Impegno di Shin Software per un'umanità aumentata

Emanuele Zinna

Nel primo incontro ufficiale con la stampa di qualche giorno fa, Papa Leone XIV ha spiegato come la scelta del nome intenda richiamare l’eredità di Papa Leone XIII e della sua Enciclica Rerum Novarum, che affrontò le profonde trasformazioni sociali introdotte dalla Rivoluzione Industriale. Il nuovo Pontefice ha sottolineato come oggi la Chiesa si trovi ad affrontare una nuova fase storica, segnata da quella che ha definito “Un’altra rivoluzione industriale”, con riferimento esplicito all’intelligenza artificiale e al suo impatto su dignità umana, giustizia e lavoro.

Una riflessione che risuona con straordinaria coerenza nel lavoro quotidiano di aziende come Shin Software, leader nell’uso della tecnologia Digital Twin come strumento di trasformazione, non solo industriale, ma anche culturale. La rivoluzione che l’azienda promuove, però, non è solo tecnica: è visione, è cultura, è umanesimo digitale. “La nostra idea di tecnologia è profondamente antropocentrica. Crediamo in un’innovazione che non sostituisca l’uomo, ma lo potenzi e lo renda più consapevole, più capace di comprendere il mondo che cambia”, afferma Emanuele Zinna, direttore marketing e comunicazione di Shin Software. “I Digital Twin sono una tecnologia, sì, ma anche un linguaggio: un nuovo modo per raccontare la complessità, per formare le persone, per creare accesso dove prima c’erano barriere”.

In questo senso, l’uso educativo dei Digital Twin rappresenta uno dei filoni più promettenti. Grazie a esperienze immersive, simulazioni realistiche e ambienti sicuri, Shin Software consente già oggi a studenti, tecnici e operatori di apprendere in modalità che coniugano efficacia didattica e sicurezza. L’addestramento in ambienti virtuali riduce drasticamente i rischi operativi e massimizza la retention cognitiva. È un nuovo paradigma formativo che si inserisce perfettamente nella transizione digitale delle scuole, delle università e delle accademie professionali.

La centralità dell’essere umano è evidente anche nell’approccio inclusivo adottato dall’azienda. Le soluzioni di Shin Software sono progettate per essere accessibili, scalabili e personalizzabili. Oggi il paradosso delle digitalizzazioni ci mostra come la tecnologia rischi di amplificare le disuguaglianze, Shin lavora invece per colmarle: “Per noi l’inclusività non è un’opzione, è un prerequisito. La vera innovazione è quella che tutti possono comprendere e utilizzare”, sottolinea ancora Zinna.

Questa visione trova piena espressione anche nell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità. I Digital Twin consentono infatti di ridurre l’impatto ambientale, eliminando la necessità di prototipi fisici, ottimizzando i processi produttivi e limitando i trasporti. Non a caso, Shin Software è attivamente coinvolta in progetti di transizione green e collabora con aziende leader come Fincantieri e Caleffi per digitalizzare in modo responsabile le catene del valore. L’adozione di queste tecnologie è perfettamente allineata alle normative europee in ambito ESG e alle direttive sulla CSR, offrendo strumenti trasparenti, misurabili e realmente trasformativi.

Secondo le principali ricerche di mercato, il settore dei Digital Twin è destinato a superare i 60 miliardi di dollari entro il 2027. E in questo trend di crescita esponenziale, Zinna conclude: “Il nostro obiettivo è portare i Digital Twin fuori dal perimetro industriale e renderli strumenti quotidiani, usabili, vicini alla vita reale. Vogliamo democratizzare l’innovazione”,

La visione che Shin Software incarna, è dunque quella di un’umanità aumentata, non sostituita. Una società in cui l’intelligenza artificiale è strumento e non fine, in cui la simulazione non sostituisce la realtà, ma la prepara. In cui la trasformazione digitale è anche e soprattutto trasformazione culturale.

Se la Rerum Novarum indicava nel lavoro il fondamento della dignità dell’uomo, Shin Software ne raccoglie oggi l’eredità in chiave digitale, proponendo un’idea di progresso che non prescinde dall’etica e dalla consapevolezza. E in un momento di digitalizzazione estesa, forse l’innovazione più radicale potrebbe essere proprio quella in grado di mettere l’uomo nuovamente al centro.

Fondata oltre un decennio fa, Shin Software ha investito molto in ricerca e sviluppo diventando un punto di riferimento, anche a livello internazionale, per l’adozione dei Digital Twin e dei Virtual Twin, tecnologie capaci di creare repliche digitali e interattive di prodotti fisici o ancora in fase

progettuale. Queste soluzioni, oggi centrali in settori come la manifattura, l'automotive, la nautica e l'aerospazio, stanno mostrando un potenziale enorme anche nel mondo dell'education e della formazione avanzata.