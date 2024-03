Vendere casa con Intesa, Homepal e Bper: ecco Rexer, l'agenzia immobiliare del futuro

Rexer è definitivamente operativa. L’agenzia immobiliare di nuova generazione mette in contatto migliaia di acquirenti e venditori con l’obiettivo di realizzare vendite immobiliari per tutte le esigenze con tempistiche ridotte rispetto a quelle medie di mercato. La realtà nasce dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca ed è pronta ad assumere 30 persone entro la fine del 2024.

Il contesto di mercato

In un contesto di mercato favorevole, con inflazione e tassi in ribasso nel 2024, Rexer ha pianificato investimenti significativi per consolidare la sua posizione. Con un budget di 4,5 milioni di euro destinati al settore del marketing e a quello dello sviluppo commerciale, insieme a ulteriori 2,5 milioni di euro per lo sviluppo tecnologico, l'azienda vuole collocarsi all’interno del panorama immobiliare italiano. Rexer presenta tre soluzioni di offerta al consumatore: Rexer Exclusive, Rexer Flexible e Rexer Basic. Ognuna di queste opzioni si adatta alle diverse esigenze dei clienti, offrendo flessibilità e servizi personalizzati. Monica Regazzi, CFO & Strategy Rexer, ha commentato: “Lo scenario del mercato immobiliare mostra un outlook in miglioramento per il 2024, con inflazione prevista in riduzione nel biennio 2024-2025, grazie alle politiche monetarie e alla decrescita dei prezzi delle materie prime, con conseguente decrescita dei tassi. Il mercato mostra una sempre maggior propensione all’utilizzo di canali digitali e Rexer presenta un modello multi-canale che risponde efficacemente alle esigenze dei clienti sull’intero territorio; all’estero sono già operativi modelli analoghi di aziende PropTech, penso ad esempio alle tedesche Postbank Immobilien e McMakler”.

I servizi tecnologici

I servizi tecnologici innovativi di Rexer stanno rivoluzionando il modo in cui gli agenti immobiliari operano, rendendo il processo di compravendita più efficiente ed efficace. La combinazione di avanzate tecnologie e una rete di agenti immobiliari altamente competenti consente a Rexer di distinguersi nel panorama competitivo. Rexer B2B rappresenta il cuore dell'Open Proptech Platform, posizionandosi come un modello all'avanguardia nel settore immobiliare. Questa piattaforma offre opportunità uniche per la collaborazione e la sinergia tra professionisti del settore, sfruttando al massimo le tecnologie emergenti. Rexer si propone come un'agenzia innovativa con la capacità di coprire l'intero territorio italiano e offrire un servizio di vendita immobiliare strutturato grazie all'integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate e a una rete di agenti immobiliari altamente qualificati.

L’approccio di Rexer

Rexer si basa su tre pilastri fondamentali: professionalità, sicurezza e tecnologia. A questo proposito Andrea Lacalamita, Amministratore Delegato di Rexer, ha dichiarato: “Rexer propone un approccio Warmtech, con la tecnologia unita al calore umano, coniugando il modello tradizionale con quello digitale. I clienti sono supportati nella compravendita immobiliare da 60 agenti immobiliari, in 16 agenzie nelle 8 principali città italiane e da 16 agenti immobiliari che operano in remoto, con un nuovo sito live dal 27 febbraio, che prevede una guida alla nostra proposta con un minisito per ogni agenzia Rexer presente in Italia e con l’ausilio di soluzioni tecnologiche, che semplificano la gestione operativa del processo di compravendita. Investiremo sullo sviluppo di nuove agenzie e stiamo reclutando nuovi agenti immobiliari, a cui presentiamo un nuovo modo di lavorare altamente digitalizzato, il tutto con un modello diretto e non franchising”.

Anche Fabio Marra, COO di Rexer, ha detto: “Possiamo affermare con soddisfazione che Rexer stia rivoluzionando il modo di operare degli agenti immobiliari, consentendo loro di risparmiare oltre il 40% del tempo abitualmente impiegato per la gestione operativa delle pratiche, tempo che può essere dedicato al cliente. Come? Con il Digital office manager che organizza l’esigenza di vendere casa espressa dai clienti dei partner bancari, gestisce l’agenda degli agenti immobiliari, scrive gli annunci con IA, genera il marketing sugli immobili pubblicando su siti italiani ed esteri, guida nella sottoscrizione dei contratti, che sono completamente digitali”.

L’obiettivo della realtà è quella di ottenere un indice di soddisfazione del cliente superiore al 90%. Chiara Dondoni, Head of products and partnership management di Rexer, ha affermato: “Rexer è aperta alla contaminazione e allo scambio di idee. Per questo, possiamo definirla la prima “Open Proptech Platform” del mercato italiano. Ricerchiamo attivamente la collaborazione con altri partner industriali e bancari che vogliano partecipare allo sviluppo di un nuovo modello di crescita”.