"Rivolete Trump?": Elon Musk lancia il sondaggio su Twitter

Occhi puntati su Twitter, e non solo per le polemiche relative ai licenziamenti e alle dimissioni in massa degli impiegati. Da qualche ora, infatti, il numero uno dell'azienda Elon Musk ha lanciato un "sondaggio bomba". Riammettere Donald Trump su Twitter: sì o no?

Il sondaggio-bomba

Il sondaggio, lanciato venerdì e dalla durata di 24 ore, è rivolto a tutti gli utenti del social con l'uccellino blu. La domanda è chiara: " Reintegrare l'ex presidente Trump: Sì o No ”. Subito dopo, in un secondo tweet, Musk ha aggiunto il detto latino: “ Vox populi, vox dei ”. La risposta degli utenti non si è fatta attendere. Al momento il sondaggio ha ottenuto ben 8.225.304 voti, la maggior parte in favore di Trump (55,4% Sì e 44,6% No).

L'account ufficiale del 45esimo presidente degli Stati Uniti era stato sospeso da Twitter dopo l’assalto a Capitol Hill (6 gennaio 2021). Le accuse mosse erano state quelle di aver fomentato la folla ad assaltare il Campidoglio. Deciderà dunque il popolo del social network se riaprire le porte al tycoon. Sul sondaggio si sta parlando parecchio in rete. Alcuni sono indignati, altri euforici. Fra le varie voci, anche quella che Musk avrebbe deciso di chiudere gli uffici di Twitter fino a lunedì proprio per svolgere il sondaggio. Vedremo come si concluderà la consultazione, e cosa farà Donald Trump, che fino ad oggi ha escluso un suo ritorno sulla piattaforma, scegliendo di stare sul proprio social Truth.

Il dialogo con Salvini

Il patron di Tesla rimane una figura misteriosa. In queste ultime ore, oltre ad aver posto agli utenti il quesito su Trump, Elon Musk ha trovato anche il tempo di guardare all'Italia, rispondendo all'invito del nostro vicepremier Matteo Salvini.

Il leader leghista ha recentemente aperto a Musk, chiedendogli di venire nel Belpaese per investire. Non si è fatta attendere la replica del multimiliardario: “ Gentile da parte sua dirlo. Non vedo l'ora di un incontro ". " Sarebbe un piacere e un onore, per te le porte del mio ministero sono sempre aperte ", è stata la pronta risposta di Salvini.