Roberto Di Fonzo nuovo Ceo di Flutter SEA

Roberto Di Fonzo è stato nominato nuovo Ceo di Flutter SEA - Southern Europe & Africa - e assumerà l'incarico a partire 1° febbraio 2026, succedendo a Francesco Durante. Attualmente Chief financial officer, guiderà il consolidamento della regione che comprende Sisal, Snai e PokerStars Italia, alla fine del periodo di transizione che sarà gestito e coordinato nelle prossime settimane. La sua nomina alla guida dell’area assicura continuità nella leadership, garantendo stabilità e coerenza nella gestione del business, in una fase cruciale di evoluzione e di crescita di Flutter SEA.

"Considero un grande privilegio proseguire il percorso che abbiamo costruito insieme a Francesco e al Leadership Team in questi anni e mi sento onorato di assumere questa responsabilità - commenta Roberto Di Fonzo - con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la strategia di crescita di Flutter nella regione SEA, consolidando le posizioni di leadership nei mercati chiave e creando nuove opportunità di sviluppo per il Gruppo”.

Inoltre, Laura Orsini, attuale Regional Finance Senior Director, sarà nominata Ceo di Flutter SEA, a conferma del suo prezioso contributo come leader all’interno della Regione e della comunità finanziaria globale di Flutter.

Flutter SEA si prepara così alla prossima fase del proprio sviluppo strategico, sostenuta dall’integrazione di Snai e PokerStars Italia, dalla crescita di Sisal e dalle opportunità abilitate dal Flutter Edge, l’accesso a prodotti, tecnologie e competenze di Flutter, leader globale nelle scommesse sportive e nell’iGaming.

Roberto Di Fonzo succede nella guida dell’area a Francesco Durante, che ha annunciato la decisione di lasciare l’azienda il prossimo 31 gennaio 2026. Nel corso del suo mandato, Francesco Durante ha guidato con successo l’evoluzione e la trasformazione di Sisal, accelerandone il percorso di digitalizzazione, l’espansione internazionale e l’impegno sulla sostenibilità.

Sotto la sua leadership, l’azienda ha recentemente rafforzato il proprio posizionamento con l’ingresso di Snai e PokerStars Italia: oggi il gruppo opera in diversi mercati con circa 5.000 persone, confermandosi una realtà in costante crescita.