Salone Franchising Milano, oltre 110 insegne per chi vuol fare impresa

Salone Franchising Milano al via da giovedì 19 a sabato 21ottobre all’Allianz-MiCo a Milano con oltre 110 insegne, più di 30 convegni con oltre 50 relatori: sono questi i numeri dell’edizione numero 36 dell’evento dedicato al mondo del franchising e del retail. L’appuntamento organizzato da Fiera Milano, da quest’anno si presenta con un nuovo format e un nuovo payoff “Retail & Franchising Village”, mette a disposizione dei futuri imprenditori le opportunità per avviare un business di successo e a che ha già aperto un’attività, tutte le competenze necessarie, offrendo una visione a 360 gradi sul mondo dell’affiliazione commerciale, ma anche sulle nuove forme ibride di retail che arricchiscono il panorama del settore.

MOLTO PIÙ DI UNA MOSTRA: LA MISSION DEL SALONE

La manifestazione sarà un momento unico per sostenere le scelte imprenditoriali di quanti vogliono investendo su se stessi, ma con un “rischio calcolato”. I franchisor, cioè i proprietari delle insegne, sono infatti in grado di mettere a disposizione il loro know how per supportare l’investimento degli aspiranti franchisee, gli imprenditori di domani. È dunque un luogo di incontro privilegiato per favorire questo scambio e dare concrete opportunità di crescita sia a quanti si avvicinano al mondo del franchising per la prima volta, sia a quanti, già affiliati, puntano a studiare nuove strategie per crescere.

Il franchising è una formula vincente sia per l’azienda franchisor che ha a disposizione un network crescente di franchisee sul territorio, la orientano nel mercato e ne anticipano i cambiamenti, sia per lo stesso franchisee che può contare su un modello di autoimpiego strutturato e conveniente nel medio e lungo periodo. Salone Franchising Milano creerà il contesto per il confronto tra franchisor e franchisee e sarà una occasione speciale per acquisire know how e informazioni che permettono a tutti gli operatori del settore e ai nuovi affiliati di conoscere a fondo il mercato.

METTERSI IN PROPRIO CON FANTASIA

Il mondo dell’affiliazione commerciale è vario e comprende numerose proposte che possono interessare i nuovi imprenditori in tanti settori che il Salone presenta offrendo una vasta scelta a chi vuole mettersi in proprio. Importante è il settore della grande distribuzione organizzata presente all’evento con numerosi marchi di primo piano, in linea con un mercato che vede questo comparto tra i maggiori fruitori delle formule in franchising. Molto rappresentato anche il mondo della ristorazione: dalle hamburgherie ai ristoranti, dai pub alle caffetterie. Una proposta in linea con le richieste di un cliente sempre più esigente, curioso e fortemente intenzionato a vedere trasformati i propri acquisti in nuove esperienze.

Non mancano settori come abbigliamento, hi-tech e elettronica di consumo, con una varietà di proposte capaci di soddisfare il cliente finale ma soprattutto in grado di offrire modelli di business diversificati per chi vuole mettersi in proprio. Tra le tante opportunità anche proposte davvero curiose come le serre aeroponiche o le cantine subacquee, realtà che hanno bisogno di imprenditori capaci di credere nella forza della novità. Importanti, tra gli espositori, i marchi partner dell’evento iniziando dal Main Partner Eurospin per poi proseguire ai partner WindTre Business, Carrefour, Scalo Milano, Nolostand, Reno, Anytime Fitness, Löwengrube e Isg. L’elenco completo degli espositori è consultabile sul sito dell’evento: https://expoplaza-salonefranchising.fieramilano.it/it

LA FORMAZIONE FA LA DIFFERENZA

Per essere all’altezza di un mercato così dinamico è necessario conoscerne a fondo le regole, sia che ci si stia affacciando per la prima volta al settore del franchising, sia che si lavori già da tempo in questo comparto. Logiche, tendenze e strategie vincenti saranno al centro dei workshop e dei convegni che saranno organizzati durante il Salone. Sul Main Stage si alterneranno le associazioni e i grandi nomi del settore per fare il punto sullo stato dell’arte del settore, con focus su finanziamenti, imprenditoria femminile, accessibilità e tanti altri temi. Tra le iniziative in programma, due Area Academy dedicate a coloro che si affacciano per la prima volta al settore ma anche a professionisti in cerca di spunti sempre più innovativi e avanzati. I visitatori avranno l’occasione di partecipare a molti incontri e seminari formativi nei quali i migliori brand del mercato del franchising organizzeranno sessioni tematiche e workshop in cui si affronteranno differenti topic per far scoprire i segreti del successo dei brand più importanti.

UN FENOMENO IN SVILUPPO

Secondo gli ultimi dati disponibili, che fanno riferimento all’anno 2022, in Italia il numero di punti vendita in franchising è di 61.162 (+2,2% rispetto al 2021) e degli addetti occupati che sono saliti a 252.848 (+6,2% rispetto al 2021). Le insegne operative sono circa un migliaio (954), stabili rispetto all’anno precedente. il fatturato del comparto nel 2022 ha superato la quota di 30,9 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2021). Nel 2023 si stima una previsione di aumento del fatturato nell’ordine del +3%. Considerando i settori merceologici più performanti al primo posto si trova la GDO che, con un giro d’affari che supera gli 11 miliardi di euro, incide per il 37% sul fatturato complessivo del franchising. In seconda posizione il comparto abbigliamento (oltre i 7,5 miliardi di fatturato), e a seguire i servizi (4,5 miliardi di fatturato); la ristorazione in franchising supera invece i 3,2 miliardi di fatturato. Prendendo in esame le regioni con il più alto numero di punti vendita troviamo al primo posto la Lombardia con ben 9.955 store, seguita da Lazio (6.734), Campania (4.805), Emilia-Romagna (4.757) e Sicilia (4.665). (Fonte: Rapporto Assofranchising Italia 2023)

L’appuntamento con Salone Franchising Milano è dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-MiCo Milano (fermata MM Portello). Per accedere subito alla biglietteria e scegliere una delle modalità di visita in fiera, basta cliccare qui: http://ticketonline.fieramilano.it/franchising/2023/buy/index.jsp?lang=it