Satispay apre una sede a Napoli e assume 80 persone per lo sviluppo commerciale

Continua la crescita di Satispay che si prepara per sbarcare a Napoli con una nuova sede che sarà operativa nel primo trimestre del 2025. La Società conosciuta per il network di pagamento attraverso app attivato e utilizzato da oltre 5 milioni di persone, fa sapere che rafforzerà ulteriormente la presenza dell’azienda sul territorio nazionale assumendo circa 80 persone. L’annuncio si inserisce in un contesto di forte crescita per Satispay che, parallelamente alla crescita della propria community di utenti e dell’offerta dei servizi, ha visto un trend esponenziale anche nella crescita del numero dei collaboratori. Nel 2023 l’azienda ha assunto 390 persone e il trend di più di una persona al giorno si è confermato anche nel 2024. Questo sviluppo riflette il forte impegno di Satispay nel potenziare il proprio team e nel consolidare la propria leadership nel mercato dei pagamenti digitali e nel welfare aziendale.

Satispay ha scelto un ufficio nel centro di Napoli, progettato per promuovere la produttività e il benessere dei dipendenti. Sarà questo il punto di riferimento per il team di business development di Satispay, contribuendo a supportare clienti e partner con soluzioni di welfare sempre più innovative. L’apertura della nuova sede riflette non solo una strategia di crescita, ma sottolinea anche l’impegno di Satispay nel contribuire al dinamismo economico delle città italiane, investendo nelle persone e nei territori, da sempre considerati chiave nella missione della società impegnata a generare valore per il tessuto di piccoli e grandi esercenti locali.

Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay, commenta: “Da quando Satispay è nata le due cose che ci danno da sempre maggior soddisfazione sono la crescita dei nostri utenti e negozi convenzionati, perché questo ci dice che stiamo riuscendo con il nostro servizio di pagamento - così come con i Buoni Pasto e Fringe Benefit - a semplificare la vita di consumatori ed esercenti, e ogni volta che una persona si aggiunge al nostro team, perchè questo significa che stiamo dando a sempre più persone giovani la possibilità di costruirsi un futuro entrando a far parte di un progetto in cui possono credere e con cui possono fare la differenza. Oggi una parte importante delle oltre 670 persone che lavorano in Satispay è rappresentata dalla forza vendita e l’esperienza ci dice che dal Sud arrivano straordinari talenti, preparati ed empatici.

Napoli è una città straordinaria, con un grande potenziale e carica di energia. Penso che questa nuova sede potrà diventare il cuore pulsante per rafforzare il nostro team di business development e per offrire un supporto sempre più capillare e vicino ai nostri clienti e partner”.