Scuola e formazione. Al via “Safe Secure Sustainable”, la sicurezza stradale al centro del progetto DEKRA rivolto ai giovani studenti

DEKRA, specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni, conferma il proprio impegno nella promozione della sicurezza stradale tra i giovani con il lancio del progetto formativo nelle scuole secondarie “Safe Secure Sustainable”. L'iniziativa, avviata presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" di Lodi, punta a sensibilizzare gli studenti e a formare i futuri tecnici, fornendo loro competenze e strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.





Un impegno radicato nel territorio





DEKRA non è solo un leader mondiale nel settore delle revisioni e della sicurezza stradale, ma anche una realtà profondamente radicata a Lodi, grazie alla lunga esperienza dei suoi dipendenti locali che operano nel settore da oltre vent’anni e alle consolidate collaborazioni con le principali officine della città. Questo legame con il territorio si traduce in un impegno concreto nel restituire valore alla comunità, sostenendo progetti di formazione e sicurezza rivolti alle nuove generazioni. L’iniziativa "Safe Secure Sustainable" rappresenta quindi un'opportunità per rafforzare ulteriormente questa integrazione, rendendo DEKRA sempre più un punto di riferimento per il pubblico lodigiano, non solo come grande gruppo internazionale, ma anche come partner affidabile e presente nel tessuto locale.





Il percorso formativo





Il programma prevede un ciclo strutturato di incontri formativi, finalizzati ad approfondire temi fondamentali quali la sicurezza stradale, le procedure tecniche del controllo di revisione e il ruolo professionale del revisore. Nel primo modulo teorico, della durata complessiva di tre ore, che si è svolto martedì 25 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l'aula magna dell'Istituto, gli studenti hanno avuto l'opportunità di esplorare e analizzare nel dettaglio diverse tematiche. In particolare, sono stati trattati argomenti legati alla sicurezza stradale con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche del veicolo, alla mappatura elettronica del motore, al funzionamento e all'importanza dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (A.D.A.S.). Inoltre, sono stati illustrati i requisiti e il percorso formativo necessario per diventare ispettore di revisione, insieme ad una panoramica approfondita sulla figura professionale del perito assicurativo e sul suo ruolo chiave nell'ambito della circolazione e della sicurezza stradale. A questa prima fase seguirà un modulo pratico, articolato in tre incontri che si svolgeranno presso il centro di revisione DEKRA di Lodi nelle seguenti date: giovedì 3 aprile, mercoledì 9 aprile e giovedì 10 aprile. Durante queste sessioni, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare attivamente a dimostrazioni pratiche, osservando da vicino le varie fasi del processo di revisione dei veicoli e acquisendo così competenze operative.





Gli studenti coinvolti





Sono stati coinvolti circa 90 studenti delle classi terze e quarte, ai quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione con certificazione di 5 ore complessive (3+2), valide ai fini del Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Inoltre, il programma offrirà agli alunni l'opportunità di svolgere tirocini presso i centri DEKRA di Lodi e Milano (sede di Viale Umbria), sia nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, sia sotto forma di tirocinio retribuito full-time. Contestualmente, DEKRA sta avviando una propria Academy dedicata alla formazione di periti meccanici e assicurativi, con l'obiettivo di ampliare e consolidare la sua rete di professionisti sul territorio italiano, che attualmente conta circa 100 dipendenti.



Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia, ha sottolineato l'importanza del progetto: “Questa iniziativa conferma il nostro impegno nella formazione tecnica delle nuove generazioni, avvicinando concretamente i giovani ai temi della sicurezza stradale, della revisione dei veicoli e della mobilità innovativa e sostenibile. Ogni anno, DEKRA realizza a livello globale oltre 28 milioni di revisioni, con l'obiettivo di assicurare che ogni veicolo, compresi quelli di ultima generazione, possa circolare nelle migliori condizioni di sicurezza, grazie a rigorose procedure di ispezione, controllo e testing. Questo lavoro sistematico e approfondito permette di abbattere in modo significativo i rischi per automobilisti, passeggeri e pedoni, contribuendo a rendere il traffico stradale sempre più sicuro. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di collaborare con l’Istituto ‘A. Volta’ di Lodi per fornire agli studenti competenze altamente specialistiche e concrete opportunità professionali. Investire oggi nei giovani tecnici significa costruire insieme un futuro di mobilità responsabile, affidabile e sostenibile”.



Nell'indagine sulla Qualità della Vita 2024, che prende in considerazione numerosi aspetti legati al benessere e alla vivibilità delle province italiane, la città di Lodi si colloca al 95esimo posto su un totale di 107 province analizzate, evidenziando così una situazione critica per quanto riguarda il parametro specifico della sicurezza stradale. Questo risultato evidenzia la necessità di attuare interventi mirati e strategie educative efficaci, finalizzate a promuovere una maggiore cultura della sicurezza tra tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione ai giovani, attraverso iniziative formative e campagne di sensibilizzazione dedicate.

Per Marco Degiorgi, Preside dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" di Lodi: "Lodi è una piccola città, ma è sempre stata un punto di riferimento per la formazione tecnica e il settore dell’automotive con numerosi centri di revisione dislocati sul territorio. Siamo orgogliosi di ospitare il progetto ‘Safe Secure Sustainable’ nel nostro istituto, un'iniziativa che permette agli studenti di confrontarsi con il mondo della mobilità del futuro e della sicurezza stradale. Grazie alla collaborazione con DEKRA, i ragazzi hanno l’opportunità di acquisire competenze altamente specialistiche, arricchendo il proprio percorso di studi con esperienze di lavoro pratiche e qualificanti. In tal senso, siamo felici di contribuire alla crescita di una nuova generazione di tecnici preparati e consapevoli".

Per Giorgio Casalino, Country Manager Vehicle Inspection DEKRA: “Siamo qui a Lodi perché, nel 2019, abbiamo acquisito un centro di revisione già riconosciuto come punto di eccellenza sul territorio. Abbiamo mantenutoal suo interno i tecnici che avevano contribuito a costruire tale reputazione, investendo ulteriormente per svilupparlo e farlo crescere. Oggi, grazie a questo impegno, il centro è diventato un riferimento non solo per le revisioni, ma anche per la sicurezza stradale. Siamo profondamente legati a Lodi e riconoscenti al suo territorio, che ci ha dato l’opportunità di crescere anche in questa attività. È proprio in ottica di restituzione al territorio, che abbiamo avviato una collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "A.

Volta" di Lodi, dando vita a un percorso formativo per gli studenti. Il programma comprende sia una parte tecnica sull’autoveicolo, sia un approfondimento sui possibili percorsi di carriera all'interno di DEKRA e, più in generale, nel settore automotive”.