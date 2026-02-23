Sisal, punteggio “B-“ del rating Iss Esg e status “Prime”

Sisal Spa a dicembre 2025 ha ottenuto dall’agenzia di rating Iss Esg, tra i principali leader di mercato a livello globale nella valutazione dei fattori Esg, un rating pari a “B-”, con status “Prime”, riconoscimento assegnato alle aziende best in class di ciascun settore.

Il Rating Iss Ess fornisce a investitori e stakeholder dati e analisi sulle performance di sostenibilità, basandosi su un modello riconosciuto a livello internazionale. L’Iss Esg Corporate Rating copre oltre 8.000 aziende a livello globale, consentendo valutazioni comparabili sul profilo ambientale, sociale e di governance.

Il risultato rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso di sostenibilità che Sisal - si sottolinea in una nota - sta portando avanti in coerenza con il Positive Impact Plan del Gruppo Flutter e che si pone in linea con le migliori pratiche nazionali ed internazionali, sviluppando un framework capace di integrare e valorizzare le performance sociali, ambientali e di governance con l’obiettivo di costruire un futuro sempre più responsabile.

Sisal Spa è parte di Flutter SEA, la regione Southern Europe & Africa di Flutter, creata il 1° gennaio 2025 che comprende, oltre a Sisal, brand iconici come Snai e

. Flutter è il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato sia alla Borsa di New York che di Londra.