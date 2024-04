Sul palco di Fiera Milano i trasporti del futuro. Focus sulla competitività

Milano capitale dei trasporti. Sei padiglioni, 539 aziende in tutto e 22 Paesi rappresentati. I numeri di Transpotec e Nme 2024 sono quelli di un’iniziativa sempre più partecipata e che farà da vetrina alle ultime innovazioni del settore dei trasporti, la cosiddetta «settima rivoluzione». Dall’8 all 11 maggio negli spazi di Fiera Milano, il capoluogo lombardo ospiterà la manifestazione leader per il settore autotrasporto e logistica. I temi chiave dell’evento saranno la transizione energetica, il mercato e le professioni, l’impatto sulla mobilità urbana, l'innovazione e la sicurezza.

«Digitalizzazione e transizione energetica sono i grandi driver di sviluppo per il mondo dei trasporti e della mobilità delle persone», ha detto Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano. «Con più di 500 aziende presenti – prosegue – Transpotec Logitec e Next Mobility Exhibition dall’8 maggio a Fiera Milano accenderanno i riflettori sulle grandi sfide e le opportunità che questa rivoluzione sta portando nei due mercati. Mezzi, prodotti, soluzioni software, nuove infrastrutture che a tendere cambieranno non solo le nostre città, ma anche la vita di ogni cittadino, garantendo più efficienza, meno congestione e maggiore qualità della vita».

Convegni, seminari e workshop forniranno una panoramica a 360 gradi sulle criticità e le opportunità del settore, offrendo proposte, idee e strumenti per garantire competitività a un mercato che è strategico per l’intero sistema Paese. Parteciperanno anche le otto grandi case produttrici di mezzi pesanti in Europa: Daf Veicoli Industriali, Daimler Truck Italia, Ford Trucks Italia, Italscania, Iveco, Man Truck & Bus Italia, Renault Trucks Italia, Volvo Trucks Italia. Le «otto sorelle» porteranno in fiera anteprime, nuove motorizzazioni e servizi pensati per far fronte agli step di decarbonizzazione stabiliti dall’Unione europea, che prevedono una riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040.

Quello dei trasporti è un segmento sottovalutato, nonostante la logistica conto terzi continui ad aumentare il fatturato in Italia, sfondando quota 112 miliardi nel 2023. In crescita nel nostro Paese anche il mercato dei mezzi pesanti: +11,4% lo scorso anno per un totale di 28.623 immatricolazioni. Bene poi i anche i veicoli commerciali, che hanno segnato una crescita del 22,5% rispetto al 2022.

Non solo, in uno scenario dove più dell’80% delle merci viene trasportato su gomma, secondo i dati di Eurostat, la sfida della decarbonizzazione si lega strettamente alla evoluzione dei mezzi e della logistica: oggi, solo in Italia, le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto merci equivalgono al 30 percento del totale su strada, secondo uno studio del Politecnico di Milano.

Sono numeri che se da una parte confermano il ruolo strategico della logistica per lo sviluppo del Paese, dall’altra rendono ancora più urgente accelerare su sostenibilità e digitalizzazione e definire strategie efficaci per sostenere lo sviluppo sostenibile del settore.

Transpotec Next Mobility Exhibition manterranno ciascuna la propria identità e il proprio progetto, ma offriranno al contempo agli operatori l’opportunità di interessanti punti di contatto.