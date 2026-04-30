SuperEnalotto, il Jackpot vola a 156,8 milioni di euro e vale più di un matrimonio reale

Il valore del “6” al SuperEnalotto per il concorso di questa sera giovedì 30 aprile, è salito a 156,8 milioni di euro e si conferma come il Jackpot più alto al mondo. Una vincita davvero da sogno che stimola la fantasia e le domande, anche curiose, sul che cosa si potrebbe fare una volta riscosso il premio da capogiro che, ad esempio, supera di gran lunga il costo del matrimonio reale del principe William e Kate Middleton che avvenne 15 anni fa, il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo.

Matrimonio da favola, diventato simbolo del perfetto royal wedding, tra location da sogno, abiti da favola e ricevimenti da copertina, che secondo le stime avrebbe avuto un costo complessivo superiore ai 30 milioni di euro tra cerimonia, sicurezza, ricevimento e apparato organizzativo. Una cifra “reale”, ma comunque ben lontana dal valore del “6” in palio.

Per fare un confronto, anche altri celebri matrimoni della famiglia reale britannica hanno raggiunto cifre a più zeri, ma tra quelli più recenti nessuno ha mai superato i 50 milioni di euro: quello del principe Harry e Meghan Markle, celebrato nel 2018, sarebbe costato poco più di 40 milioni, mentre il matrimonio tra Lady D e il Principe Carlo – per cui a luglio ricorrono i 45 anni – pare sia costato circa 50 milioni, pur restando ancora oggi uno degli eventi più iconici e costosi della storia della monarchia moderna.

Ma allora qual è stato il matrimonio più costoso al mondo? Bisogna tornare indietro di dieci anni, quando il 26 marzo a Mosca, a promettersi eterno amore furono Said Gutseriev, 28 anni e Khadija Uzhakhova, 20 anni. Lui, uomo d'affari e figlio del miliardario russo Mikhail Gutseriev, ex proprietario di Russneft, una delle più grandi compagnie petrolifere russe; lei studentessa di medicina e odontoiatria di Mosca. Per celebrare l’unione, il padre dello sposo avrebbe sborsato oltre 855 milioni di euro. Ora gli occhi sono tutti puntati sulle nozze annunciate di recente dalla cantante Dua Lipa che ha scelto come location Palermo: chissà se supereranno le stime dei royal wedding.

Intanto è stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 92.789,35 euro realizzata nel concorso n. 44 di martedì 17 marzo. La giocata vincente è stata convalidata a Castagnole Monferrato (Asti) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Beccaris in Via Umberto I, 14. Combinazione vincente: 2 – 13 – 16 – 41 – 53 – 56 – J 60 – SS 6.

La vincita ha come protagonista Luciano Quaglia, pensionato genovese che ama la vita semplice e ha un forte impegno verso gli animali. Le sue giornate, oltre alle incombenze quotidiane, scorrono tra l’orto che cura con dedizione e l’assistenza ai suoi cani, compagni inseparabili. Da tempo coltiva un obiettivo preciso: realizzare un canile che possa accogliere animali abbandonati o senza una casa. Gli impegni di Luciano sono scanditi con meticolosità nel corso della giornata. “La ripetizione delle attività in momenti precisi, non connotano una mancanza di fantasia - racconta -. Spesso, anzi, sono proprio le abitudini a tenerti compagnia in un susseguirsi di piccoli impegni che riempiono la giornata fino a sera”. Anche i numeri che Luciano mette in gioco prima di fare ritorno al suo orto per dedicarsi alle piante sono quelli che ha scelto anni fa, mai cambiati. Proprio lì, mentre lavora la terra, i suoi pensieri però restano sempre rivolti ai cani e a come poterli aiutare concretamente, un impegno quotidiano che va oltre l’affetto: “L’amore per i cani non basta - racconta - per aiutarli davvero servono anche i mezzi economici”.

La scoperta della vincita avviene solo più tardi, una volta rientrato a casa, controllando l’app. “Ho verificato i numeri con calma, come faccio sempre - spiega -. Quando ho visto la cifra, mi sono fermato un attimo, incredulo che fosse accaduto proprio a me. Poi ho pensato subito al mio progetto”. Nonostante lo stupore iniziale, non ha condiviso la notizia perché attenzione ed emozioni si sono concentrate immediatamente sull’obiettivo che da tempo è una priorità. Con la cifra vinta potrà dare un primo contributo concreto al canile della sua città, pur continuando a guardare oltre. Il suo sogno resta infatti quello di realizzare una struttura più ampia, capace di accogliere quanti più animali possibile. “Spero di riuscire a fare ancora di più” conclude Quaglia perché il progetto, finora irrealizzabile per motivi economici, potrebbe ora iniziare a prendere forma. L’idea è quella di creare uno spazio accogliente e funzionale, dove garantire cure e assistenza agli animali. “La mia vera soddisfazione sarà vedere quei cani stare bene”.

Una storia che unisce quotidianità a un amore incondizionato per quei piccoli animali, non a caso amici fedeli.

Per saperne di più: https://www.superenalotto.it/; le storie dei vincitori e delle vincite da record su https://www.superenalotto.it/vincitori