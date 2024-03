Swisscom acquista Vodafone Italia per 8 miliardi

Swisscom ha stipulato accordi vincolanti per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. Lo ha comunicato questa mattina, 15 marzo 2024, la stessa azienda svizzera. La fusione delle infrastrutture mobili e fisse di Fastweb e Vodafone Italia consentirà di definire un leader convergente nel mercato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti.

L’acquisizione

La firma del contratto da parte del principale gruppo svizzero di telecomunicazioni era stata annunciata alla fine di febbraio. La transazione avverrà completamente in contanti e sarà finanziata interamente tramite debito. L'obiettivo è integrare Fastweb, già posseduta dall'operatore telecom svizzero, nell'ambito di questa operazione. Swisscom ha spiegato in una nota che “la combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita a un operatore convergente leader in Italia”.

Economie di scala

Swisscom ha inoltre dichiarato che grazie alle economie di scala, a una struttura dei costi più efficiente e alle sinergie run-rate previste di circa 600 milioni di euro all'anno, la nuova compagnia sarà in grado di creare un valore significativo per tutti gli interessati. Ricordiamo che per run-rate si intende il tasso di esecuzione annuale utilizzato dalle aziende per prevedere cosa accadrà in un periodo più lungo sulla base dei dati di un periodo più breve per dimostrare quale sarebbe una metrica di prestazioni chiave, come entrate o profitti, per un anno sulla base dei dati di un mese o trimestre. Questo permetterà di sostenere gli investimenti e di offrire servizi innovativi a prezzi competitivi. L’obiettivo è quello di implementare le prestazioni e l'esperienza dei clienti in tutti i settori di mercato.

La transazione

In merito alla transazione Swisscom ha affermato che la stessa è “un passo fondamentale per Swisscom al fine di raggiungere il suo obiettivo strategico di crescita redditizia in Italia. Swisscom intende aumentare il dividendo e di mantenere il suo eccellente rating di credito aziendale”. L’accordo è soggetto all’approvazione delle autorità regolamentari e delle altre autorità competenti. Inoltre non viene richiesto il voto degli azionisti Swisscom.