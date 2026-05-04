Terme de Montel Milano: a maggio un palinsesto tra benessere, ritualità e nuovi linguaggi contemporanei

Nel panorama degli eventi milanesi dedicati al benessere, per il mese di maggio Terme De Monte presenta una programmazione articolata capace di intrecciare ritualità termale, sperimentazione e nuovi linguaggi contemporanei.

Il concetto di wellness si allontana sempre più da una dimensione esclusivamente privata per consolidarsi come esperienza condivisa, spazio culturale e occasione di relazione.

A segnare uno dei momenti più significativi del mese il debutto italiano del Longevity Rave (22 maggio), un format internazionale che unisce musica, movimento e ricerca scientifica applicata alla qualità della vita e che introduce un linguaggio inedito nel racconto del benessere.

L’iniziativa nasce all’interno del Milan Longevity Summit 2026 (20–23 maggio, Allianz MiCo) e porta per la prima volta in città un’esperienza già sperimentata in contesti come San Francisco, Londra e Berlino.

Durante la serata, una selezione di partecipanti prenderà parte al JoyScore Experiment, un progetto che osserva l’impatto delle esperienze positive sulla salute attraverso l’analisi di dati fisiologici, comportamentali ed emotivi.

Ideato da Tina Woods - tra le principali esperte internazionali di longevità – insieme alla DJ Yukari, il Longevity Rave si muove tra dimensione esperienziale e indagine scientifica, esplorando il ruolo della gioia collettiva come elemento chiave del benessere.

La sua presenza a Milano - anche in consolle con l’alias Tina Technotic - contribuisce a definire il carattere ibrido dell’iniziativa, sospesa tra ricerca scientifica e cultura musicale.

In questo contesto, le terme non sono semplicemente “un luogo” ma parte integrante dell’esperimento: acqua, vapore, architettura e stimoli ambientali diventano variabili attive che influenzano la risposta sensoriale dei partecipanti. Un approccio che richiama il concetto di esposoma umano, secondo il quale la salute è il risultato dinamico dell’interazione tra individuo e ambiente.

Accanto a questo appuntamento e alle attività continuative a calendario, il mese di maggio si sviluppa come un racconto continuo del benessere attraverso esperienze diversificate. Le giornate sono scandite dai rituali come Aufguss, bagni sonori e pratiche meditative, che reinterpretano la tradizione termale in chiave contemporanea, mentre i fine settimana introducono momenti più conviviali e informali.

Tra questi, la proposta serale si evolve in una dimensione che unisce relax e socialità: aperitivi quotidiani con una selezione di cocktail botanici ispirati alle proprietà delle acque termali, dj set settimanali e appuntamenti dedicati alla mixology trasformano gli spazi in luoghi di incontro, senza perdere il legame con l’esperienza di benessere.

Non mancano incursioni nel mondo del gusto e della cura di sé, come il gelato artigianale proposto nei weekend o le degustazioni di tisane pensate per accompagnare i momenti post-sauna, così come iniziative speciali legate al calendario, tra cui una wellness experience dedicata alla cura del capello in occasione della Festa della Mamma.

A metà mese (13–17 maggio), i Saturnia Beauty Days raorzano il legame con l’heritage di Terme di Saturnia, introducendo attività e contenuti legati alla tradizione termale e alla cosmetica, mentre per tutta la durata del mese l’area spa propone trattamenti orientati al rilassamento profondo e alla gestione dello stress.

Nel suo insieme, la programmazione di maggio restituisce l’immagine di uno spazio in trasformazione, in cui il benessere si apre a contaminazioni e nuovi

immaginari. Non solo luogo di cura e relax, ma piattaforma contemporanea dove convivono ritualità, ricerca e socialità, e dove anche il tempo libero diventa occasione per esplorare forme diverse di equilibrio e qualità della vita.