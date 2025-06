Terna e Microsoft: accordo su digitalizzazione, innovazione e sicurezza

È stato firmato oggi a Milano un Memorandum of Understanding tra Terna e Microsoft, segnando l’avvio di una collaborazione strategica per accelerare la trasformazione digitale della rete elettrica italiana. A sottoscrivere l’accordo sono stati Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, e Brad Smith, Vice Chair e Presidente di Microsoft.

Un ulteriore passo avanti

L’intesa rappresenta un importante sviluppo nella collaborazione iniziata nell’ottobre 2024, definendo le basi per future iniziative e progetti strategici a supporto delle attività di Terna.

“ L’accordo siglato oggi con Microsoft, leader globale e partner di riferimento per il mondo dell’innovazione, rappresenta un concreto esempio di collaborazione trasformativa: insieme progetteremo soluzioni strategiche e innovative per il futuro di Terna. I servizi offerti da Microsoft consentiranno all’azienda di supportare l’esecuzione del Piano Industriale in quattro ambiti chiave: digitalizzazione, innovazione, sicurezza e sostenibilità ”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

“ L’introduzione di soluzioni digitalizzate nei processi aziendali ci permetterà di continuare ad incrementare l’efficienza e la qualità delle attività di gestione del Sistema Elettrico Nazionale. Siamo orgogliosi, dunque, di poter contare su Microsoft come abilitatore del processo di cambiamento culturale e organizzativo già avviato, con tangibili impatti sulla produttività, sulla sicurezza e sull’innovazione ” ha poi aggiunto.

Le parole del Vice Chair & President Microsoft

Alle parole di Di Foggia si sono unite quelle di Brad Smith, Vice Chair & President Microsoft. “ Terna svolge un ruolo importante e cruciale nell’economia italiana e nelle infrastrutture energetiche del Paese, e siamo orgogliosi di supportare il suo percorso di trasformazione digitale. Grazie alle soluzioni di Intelligenza Artificiale e sicurezza di Microsoft, Terna non solo migliora l’efficienza operativa, ma rafforza anche la propria resilienza digitale. Questa partnership riflette il nostro impegno condiviso verso l’innovazione, la sostenibilità e un uso sicuro e responsabile dell’IA per alimentare il futuro dell’energia ”.

La collaborazione

La collaborazione consentirà a Terna di adottare soluzioni innovative, grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, di piattaforme dati di ultima generazione e di infrastrutture digitali ibride. L’accordo riguarderà le seguenti aree:

Terna ha già avviato la fase di sperimentazione di Microsoft 365 Copilot su un campione aziendale e sta lavorando per la futura applicazione di strumenti di Intelligenza Artificiale in altri ambiti chiave per l’operatività aziendale, quali ad esempio la manutenzione delle infrastrutture di rete e la gestione dei processi di procurement. Sicurezza: Terna introdurrà un ulteriore tassello al programma di gestione delle minacce cyber tramite l’utilizzo di soluzioni di Intelligenza Artificiale e alla prevenzione della sicurezza della propria infrastruttura ibrida, sfruttando le caratteristiche di scalabilità e resilienza dei servizi di Microsoft.

Terna introdurrà un ulteriore tassello al programma di gestione delle minacce cyber tramite l’utilizzo di soluzioni di Intelligenza Artificiale e alla prevenzione della sicurezza della propria infrastruttura ibrida, sfruttando le caratteristiche di scalabilità e resilienza dei servizi di Microsoft. Progetti chiave: la collaborazione con Microsoft permetterà all’azienda di rafforzare le attività a sostegno delle startup nell’ambito del Terna Innovation Zone Tunisia - hub che promuove l'innovazione tecnologica in Africa gestito dal Gruppo italiano nell’ambito del Piano Mattei - e di favorire la formazione e lo sviluppo delle competenze nel settore energetico tunisino, in un’ottica di partenariato tra Italia e Tunisia.

Il ruolo centrale

La digitalizzazione, l’innovazione e l’adozione di nuove tecnologie assumono un’importanza sempre maggiore nelle strategie di Terna, fondamentali per gestire la complessità crescente del sistema elettrico e per sostenere la doppia transizione energetica e digitale.

In linea con questo approccio, l’azienda ha previsto nel2024-2028, aggiornato a marzo, investimenti pari a 2,4 miliardi di euro destinati alla trasformazione digitale, segnando un aumento superiore al 20% rispetto al piano precedente.