Aperto oggi il testamento di Berlusconi

Sarà aperto quest'oggi il testamento di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno, in presenza di tutti e cinque i figli del Cavaliere, presso lo studio del notaio Attilio Roveda che custodisce le ultime volontà del leader azzurro. Il documento, come anticipato dal Messaggero, è stato aperto questa mattina presenza di due testimoni. Tuttavia, come riferisce il Corriere della sera, non è ancora stata confermata la presenza degli eredi diretti, convocati nel tardo pomeriggio. Secondo indiscrezioni, doveva essere domani la data della convocazione della famiglia Berlusconi, ma sembra che tutto sia stato anticipato a oggi. L'apertura del testamento del presidente e fondatore di Forza Italia è piuttosto delicata, non solo per l'entità del patrimonio ma anche perché trattandosi di quote azionarie la comunicazione sui contenuti potrebbe arrivare a mercati chiusi o addirittura domani, 6 luglio, sempre dopo le 17.30.

La famiglia del Cavaliere ha voluto attendere la presentazione dei palinsesti Mediaset, che si è tenuta ieri, 4 luglio, nella cittadella di Cologno Monzese. Tutto è stretto nel massimo riserbo per quel che potrebbe essere contenuto nel testamento del Cavaliere, soprattutto le spartizioni. La più importante è quella di Fininvest, cassaforte, che controlla Mfe-Mediaset, Mondadori e il 30% di Banca Mediolanum. Berlusconi aveva una quota del 20% di legittima per la quale aveva piena libertà di disposizione e dal testamento si capirà in che modo avrà deciso di effettuare la spartizione. Il restante 40%, invece, va di diritto ai 5 figli per una quota equa a ciascuno pari all'8%.