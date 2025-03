Toto (Renexia): “Con Med Wind costruiamo la filiera italiana dell’eolico”

Riccardo Toto

Ascolta ora 00:00 00:00

Al convegno "Il peso dell'energia" organizzato dal Giornale, Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, ha delineato con entusiasmo il futuro dell'energia rinnovabile in Italia, evidenziando l'importanza delle nuove tecnologie e il loro potenziale impatto economico e occupazionale.

"Perché alla fine le nuove tecnologie sono quelle che a regime costeranno meno di quelle vecchie", ha dichiarato Toto, sottolineando come l'innovazione sia la chiave per abbattere i costi e rendere il sistema energetico più sostenibile.



Il progetto Med Wind rappresenta il fulcro della strategia di Renexia per costruire una filiera industriale italiana. Situato nel Canale di Sicilia, a oltre 80 chilometri dalla costa, il parco eolico offshore galleggiante prevede l'installazione di 156 turbine per una potenza totale di 2,8 GW, con una produzione annua stimata di circa 9 TWh, sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di 3,4 milioni di famiglie. Questo progetto contribuirà a ridurre le emissioni di CO₂ di 2,7 milioni di tonnellate all'anno.



"La prima pietra miliare l'abbiamo posta. Andremo a costruire una fabbrica delle turbine, quindi del componente principale del nostro parco in Italia. Stiamo scegliendo la location dove andare a fare questa fabbrica", ha spiegato Toto. L'8 agosto, Renexia ha siglato un accordo con il Mimit e un partner cinese titolare della tecnologia, che consentirà alla nuova fabbrica di operare su licenza, creando circa 1.300 posti di lavoro diretti e oltre 2.000 nell'indotto.



Ma le opportunità non finiscono qui: "Il parco Med Wind, secondo conti fatti da Deloitte, quindi un terzo indipendente, darà lavoro durante il periodo di costruzione a circa 1.000 risorse e durante il periodo di operation a circa 800 risorse", ha aggiunto Toto. L'obiettivo è chiaro: costruire una filiera nazionale che possa rafforzare il tessuto industriale del Paese.

"Quindi noi riteniamo che attorno a questo progetto possa essere effettivamente costruita una filiera nazionale che avrà sicuramente un impatto positivo sull'economia del nostro paese", ha concluso Toto, confermando la volontà di Renexia di essere protagonista nella transizione energetica italiana.