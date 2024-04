Transpotec 2024, dai truck elettrici ai rimorchi: ecco tutte le novità in esposizione

La sfida della sostenibilità si può vincere con il giusto mix di motorizzazioni e tecnologie. All’edizione 2024 di Transpotec Logitec gli espositori racconteranno la loro versione di mobilità sostenibile, con i truck al 100% elettrici e i motori a idrogeno direttamente dall’Olanda. In arrivo anche i semirimorchi e i rimorchi green, modelli a doppio piano di carico con il 60% di capacità in più a fronte di una riduzione netta del 40% delle emissioni di CO2; e gli pneumatici che evitano la dispersione di microparticelle altamente inquinanti e dannose per la salute.

Transpotec Logitec e Nme-Next Mobility Exhibition offriranno dunque risposte concrete agli operatori di entrambi i settori, favorendo un dialogo fruttuoso intorno alle prospettive comuni di sviluppo.

Gli strumenti al centro della proposta fieristica sono pensati per le strategie «ASI», sigla che sintetizza i tre approcci con cui rendere la mobilità sostenibile: Avoid (evitare), Shift (spostare) e Improve (migliorare). Si punta, infatti, ad evitare o comunque ridurre l’esigenza di spostarsi, accorciando le distanze tra residenze e luoghi di lavoro e svago, ovvero tra luoghi di produzione e di consumo della merce così da ridurre le distanze dello spostamento (soprattutto in auto, aereo e nave).

L’obiettivo di Transpotec Logitec e Nme sarà creare nuova consapevolezza intorno gli obiettivi di medio e lungo periodo, anche attraverso un ricco palinsesto di convegni e workshop dedicati alle tematiche più calde per i due mercati.

Ad aprire le due manifestazioni seguendo un filo rosso comune sarà l’evento inaugurale che l’8 maggio vedrà un confronto aperto tra industria, associazioni e istituzioni sulle problematiche che interessano entrambi i settori e sulle soluzioni oggi possibili sul mercato. Nell’area di Largo Nazioni verranno allestite delle vere e proprie piste per i test drive e la piazza dell’usato, una superficie di mille metri quadrati dedicata ai mezzi di seconda mano.

Nell’Aftermarket Village organizzato dalla rivista Parts Truck del gruppo editoriale DBInformation comparirà invece l’offerta di parti di ricambio, componentistica e servizi di rimanufacturing e rigenerazione da parte di più di 40 aziende. Per quanto riguarda i mezzi elettrici, lo spazio espositivo denominato Last Mile - Microvan & cargo bike area. Secondo studi condotti in varie città, il trasporto merci rappresenta dal 15% al 30% del traffico totale nelle aree urbane durante le ore di punta. Partendo da questo assunto, è perciò prioritario puntare su nuove forme di mobilità, a emissione zero. Non ultime, le novità tecnologiche, dall’analisi dei big data al fattore digitalizzazione.

Transpotec 2024 sarà l’occasione giusta per riflettere sull’innovazione in campo digitale, priorità insieme alla transizione ecologica.

L’intelligenza artificiale può essere un alleato non solo per rinnovare la gamma veicoli, ma anche per migliorare gli standard di sicurezza tramite particolari sensori che, grazie all’Intelligenza artifciale e all’Internet of Things, possono minimizzare i rischi.