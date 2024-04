Trasporti: settore pronto a offrire un posto di lavoro a 60mila giovani

Il settore della logistica oggi lamenta una grave carenza di personale che potrebbe costituire una minaccia per la competitività delle imprese italiane nel mercato globale, poiché limita la loro capacità di fornire servizi di alta qualità e di innovare.

Sono almeno 60mila i posti di lavoro vacanti nel settore secondo i dati dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano. Si tratta perlopiù di autisti, ma anche professionisti informatici, addetti al controllo qualità, impiegati ufficio acquisti, responsabili di magazzino, solo per citarne alcuni, ruoli che sempre più oggi richiedono alta scolarizzazione e offrono possibilità di crescita professionale e formazione continua.

La ricerca di nuove leve rappresenta dunque una vera e propria urgenza che troverà un punto di sintesi a Transpotec Logitec. In partnership con Next to the Truckers, la manifestazione ospiterà un momento di confronto per raccontare come da una positiva collaborazione tra mondo della scuola e aziende possano nascere interessanti opportunità di occupazione per i giovani.

Al tavolo ci saranno i rappresentanti della Fondazione ITS Area Mobilità Emilia Romagna, scuola di formazione post diploma che forma tecnici superiori nell’area tecnologica della logistica e della mobilità delle merci, alcune imprese che lavorano a stretto contatto con l’ITS e dei giovani che hanno affrontato questo percorso di studi e sono già inseriti nel mondo del lavoro, che porteranno la loro esperienza e racconteranno il loro percorso.