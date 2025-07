Trivellato: "Il mercato rallenta, ma le nostre Mercedes continuano a correre"

Dati alla mano, il primo semestre del 2025 non è stato facile per il settore automotive. Secondo i report UNRAE, le immatricolazioni in Italia hanno raggiunto 854 690 unità nei primi sei mesi dell’anno, segnando un calo del –3,6 % rispetto al 2024 (fonte: UNRAE). A Giugno, il mercato ha registrato una flessione importante: –17,4 % su base annua. Anche il segmento premium, con Mercedes‑Benz, risente del rallentamento: le immatricolazioni ammontano a 5.392 unità (–3,2 %).

"I dati dicono una cosa, la nostra realtà un’altra"

«Le dinamiche del mercato nazionale fotografano uno scenario complesso, ma non uniforme», osserva il team commerciale Trivellato. «Se è vero che il segmento delle compatte ha registrato qualche segnale di rallentamento, i SUV e i crossover continuano a rappresentare una scelta molto apprezzata dalla nostra clientela».

Come conferma il team di Trivellato, tra i principali dealer italiani Mercedes-Benz, la risposta del pubblico si è mantenuta solida, con performance stabili soprattutto nei segmenti strategici. In particolare, modelli come GLA, GLC e GLB hanno dimostrato di mantenere intatto il proprio appeal, grazie a un equilibrio tra design, tecnologia ed efficienza.

«Mercedes GLA, punto di equilibrio tra compattezza cittadina e assetto da SUV, conferma il proprio appeal commerciale: figura tra i SUV diesel più scelti nel periodo, segno di uno zoccolo duro di domanda nel canale retail e business». Le versioni disponibili spaziano dal diesel ai benzina mild hybrid fino alla plug-in GLA 250e, in grado di percorrere decine di chilometri in modalità elettrica in base al ciclo omologativo, caratteristica apprezzata da chi alterna tragitti urbani e extraurbani.

Conclude così il team: «Per noi la priorità resta accompagnare i clienti nella scelta della soluzione più adatta, senza forzature, con trasparenza e valore nel tempo.»

Perché Trivellato tiene il passo

Secondo il team Trivellato, il successo locale si basa su tre pilastri:

1. Gamma strategica e variegata: "Offriamo una gamma completa e differenziata che risponde a tutte le esigenze del cliente. Partiamo dalle city-car premium come Classe A, passiamo ai SUV compatti e alle soluzioni per la famiglia con modelli come GLA e GLC. E per gli appassionati di adrenalina, la nostra offerta si arricchisce con le versioni AMG, sinonimo di sportività e prestazioni eccezionali."

2. Servizi su misura: consegna a domicilio, consulenza digitale, condizioni finanziarie flessibili e programmi trade‑in restano punti di forza, anche in un contesto incerto.

3. Fidelizzazione territoriale: la forte relazione con i clienti, costruita negli anni, regge anche in momenti difficili.

Obiettivi e strategie 2025

«Non possiamo ignorare il rallentamento generale del mercato, ma possiamo farci trovare pronti», afferma il team vendite Trivellato. L’analisi interna, basata sui primi sei mesi dell’anno, conferma che i clienti stanno orientando le loro scelte in modo sempre più razionale: attenzione all'efficienza, al valore nel tempo e alla tecnologia. In quest’ottica, gli obiettivi 2025 di Trivellato si concentrano su più direttrici:

- Rafforzare il posizionamento strategico di Classe A come porta d'accesso al mondo premium Mercedes-Benz, valorizzandone l'attrattiva per un pubblico dinamico e attento all'innovazione, grazie a un'offerta che coniuga design distintivo, comfort elevato e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

- Spingere ulteriormente la crescita di tutta la nostra gamma SUV. Questo include GLA, ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra dimensioni e versatilità, e i modelli di punta come GLC e GLE, entrambe disponibili nelle apprezzatissime versioni SUV e Coupé, che rispondono a esigenze di spazio, performance e prestigio. Completa l'offerta Mercedes GLS, il nostro SUV più grande. Particolare attenzione sarà dedicata alle versioni Plug-in Hybrid (PHEV) trasversali a questi modelli, sempre più strategiche e richieste da professionisti e famiglie per la loro efficienza e sostenibilità.

- Investire nella customer experience, sia fisica che digitale: migliorare l’esperienza in showroom, potenziare il servizio di pre-qualifica online e continuare a offrire soluzioni flessibili di mobilità, inclusi noleggio a lungo termine e piani personalizzati. A rafforzare questo impegno, introduciamo il T Club, il nostro programma fedeltà gratuito che premia i nostri clienti con vantaggi esclusivi, offerte personalizzate e accesso prioritario a prodotti e servizi.

La direzione è chiara: accompagnare il

. Trivellato continua a credere in una crescita sana, costruita su relazioni durature e su un servizio che va oltre la semplice vendita.