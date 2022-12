Gli uffici di Twitter trasformati in dormitori: bufera su Musk

Uffici trasformati in dormitori destinati ad accogliere il personale: la nuova impronta che Elon Musk sta dando a Twitter continua a creare dibattito negli Stati Uniti.

Tutto nasce da un'indagine avviata dalla municipalità di San Francisco dopo le denunce di alcuni impiegati della celebre azienda. Questi hanno utilizzato la rivista Forbes come cassa di risonanza per le proprie rimostranze nei confronti dell'attuale Ceo di Twitter, portando delle foto come prova di ciò che sta accadendo nella sede principale della società. Per volontà di Elon Musk, secondo il racconto fornito dagli impiegati, almeno 4 se non 8 stanze per ciascun piano avrebbero subito una modifica relativamente alla loro destinazione di utilizzo, venendo trasformate in uffici-dormitori. Si fa specifico riferimento a un arredamento composto da "letti modesti, tende squallide e giganteschi monitor da teleconferenza" .

L'idea, quindi, è che questi nuovi ambienti siano stati creati per consentire ai dipendenti di riposare durante il giorno oppure di potersi trattenere più a lungo sul posto di lavoro con la possibilità di dormire direttamente nel quartier generale dell'azienda. Una novità che si coniugherebbe con quella totale dedizione al proprio impiego auspicata e richiesta dal nuovo Ceo poche settimane dopo l'acquisizione del celebre social. Secondo alcune voci non confermate lo stesso Musk avrebbe ricavato un alloggio per sé nella sede principale dell'azienda, con l'obiettivo di operare alacremente per apportare a Twitter tutte quelle modifiche da lui ritenute necessarie.

Le indagini

A seguito della diffusione delle immagini degli uffici-dormitori, la stessa municipalità ha deciso di aprire un fascicolo ad hoc sulla vicenda. Il San Francisco Chronicle spiega che l'indagine è lecita in quanto Musk non avrebbe richiesto alcun permesso per poter realizzare dei dormitori: una destinazione d'uso che richiede il rispetto di parametri ben definiti. Il sindaco London Breed (partito democratico) avrebbe accertato che alcune stanze sono state già utilizzate nella loro nuova veste a partire dallo scorso lunedì 5 dicembre. "Ci assicureremo che l'edificio sia utilizzato come previsto dai regolamenti" , ha dichiarato al Washington Post Patrick Hannan, portavoce del dipartimento, come riportato da Repubblica. "Prima di trasformare un ufficio in spazio residenziale, sia pure di breve durata, bisogna rispondere a determinati requisiti. Bisogna garantire la sicurezza di tutti" , ha aggiunto. "Nessuno è al di sopra della legge. Tratteremo Twitter alla stregua di qualunque altro proprietario che viola le regole cittadine" , ha concluso Hannan.

Secondo Musk, che ha espresso la propria opinione a riguardo, la città di San Francisco sta solo cercando di attaccare le aziende che puntano a offrire dei letti per riposare ai propri "impiegati stanchi".