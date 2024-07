Utilitalia: Lorenzo Perra (Alia multiutility) eletto vicepresidente

Ascolta ora 00:00 00:00

Lorenzo Perra, presidente di Alia multiutility, è stato eletto vicepresidente di Utilitalia, la Federazione che riunisce a livello nazionale le imprese dei servizi pubblici locali. L’elezione di Perra, economista con esperienza ventennale nel settore dei servizi pubblici e presidente della nuova multiutility nata in Toscana con l’obiettivo di aggregare le principali aziende del settore acqua, energia e ambiente, è stata votata dalla giunta esecutiva di Utilitalia insieme all’elezione di altri cinque vicepresidenti, che affiancheranno il presidente riconfermato, Filippo Brandolini di Herambiente, e Luca Dal Fabbro di Iren, confermato nel ruolo di vicepresidente vicario. A Perra è stata affidata la delega all’Economia circolare e il ruolo di coordinatore del Comitato società miste.

“I prossimi anni saranno anni cruciali e molto importanti per garantire la transizione ecologica in Italia. Assumere il ruolo di vicepresidente in Utilitalia con delega all’ambiente – commenta Lorenzo Perra – è per me un riconoscimento di grande importanza. Ne sono onorato e consapevole del fatto che la sfida che dovremo portare avanti è complessa, ma anche molto affascinante”. “Con l’esperienza della Toscana, un territorio di grande storia e ambizione, oggi molto impegnato nel processo di trasformazione industriale e impiantistica – prosegue -, arrivo in Utilitalia sperando di poter contribuire ad un definitivo rilancio degli investimenti in materia ambientale”.

Le 400 imprese associate a Utilitalia forniscono oggi servizi idrici a circa l’80 per cento della popolazione, servizi ambientali a circa il 55 per cento, servizi di distribuzione gas al 27 per cento e servizi di energia elettrica al dieci per cento, con un valore della produzione pari a 38,5 miliardi di euro e 100 mila occupati.