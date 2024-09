Venier: «Gasdotto Tap un’opera strategica. Abbiamo sul tavolo il suo potenziamento»

Ascolta ora 00:00 00:00

«È indubbio che la realizzazione e la disponibilità del Tap è stato un elemento essenziale per l’Italia e in parte per qualche altro Paese europeo per riuscire ad affrancarsi e garantirsi il gas. Oggi è sul tavolo anche la discussione sull’eventuale ampliamento della capacità del gasdotto, per incrementare i flussi», ha detto Stefano Venier, ad di Snam, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Noi andremo a un incremento della capacità per 1,2 miliardi di metri cubi da qui al 2026, i prossimi step saranno oggetto secondo le procedure europee di un market test».

Per quanto riguarda poi i rapporti tra Italia e Azerbaigian, dopo che il presidente Ilham Aliyev ha sottolineato proprio da Cernobbio che il nostro Paese è il primo partner commerciale, Venier ha detto: «Alyev ha soltanto riconfermato il ruolo dell’Azerbaigian per la sicurezza energetica dell’Europa e dell’Italia.Credo che il presidente Alyev fosse qui in Italia per una serie di altri incontri, è un segnale di vicinanza del rapporto» con il nostro Paese.