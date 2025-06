Wind Tre, confermata la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere

Wind Tre ha ottenuto il rinnovo della certificazione UNI/PdR 125:2022, rilasciata da IMQ S.p.A., organismo di certificazione accreditato Accredia, confermando i continui progressi in tema di inclusione, equità e pari opportunità. Il riconoscimento attesta l’efficacia delle politiche aziendali di Diversity, Equity & Inclusion, attraverso indicatori misurabili e iniziative concrete in sei aree chiave: strategia, governance, processi HR, sviluppo professionale, equità retributiva e conciliazione vita-lavoro.

Wind Tre è stata nel 2022 la prima telco al mondo a ottenere la certificazione di parità salariale dalla EQUAL-SALARY Foundation. Con il rinnovo della UNI/PdR 125:2022, l’azienda conferma il proprio impegno per una cultura aziendale rispettosa delle differenze e centrata sul benessere delle oltre 6.700 persone che ne fanno parte.

Cristina Tedeschi, Culture, People Inclusion & Communication Director, ha commentato: “Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per costruire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle differenze. La parità di genere è una sfida culturale cruciale per il nostro Paese, e in Wind Tre la affrontiamo con determinazione, attraverso il dialogo, l’ascolto e una reale alleanza tra donne e uomini. Il rinnovo della certificazione ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione e ci dà la forza per continuare a crescere insieme, valorizzando ogni persona”.

Manuela Giusti, People Relations & Compensation Director, ha aggiunto: “In Italia la parità salariale è un tema complesso. L’ultima nota Istat di inizio 2025 ci dice che, fra i dipendenti, le donne guadagnano il 5,6% in meno rispetto ai colleghi uomini. Nel 2022 abbiamo certificato l’abbattimento di questo gap nella nostra azienda e oggi la conferma di UNI/PdR rappresenta un importante riconoscimento del percorso strutturato che stiamo portando avanti in tema di equità, pari opportunità e benessere. Questi valori guidano le nostre scelte, dalle politiche retributive, ai programmi di welfare con iniziative come All4Me, una piattaforma che rende chiari e accessibili retribuzione e benefit, fino ai percorsi di crescita interna che mirano a valorizzare le competenze e favorire lo scambio generazionale”.

Il rinnovo della certificazione UNI/PdR 125:2022 conferma l’impegno continuo di Wind Tre verso l’eccellenza e la qualità, nei processi, nella governance e nei servizi rivolti a imprese e pubbliche amministrazioni. Il riconoscimento si inserisce in un Sistema di Gestione Integrato che coinvolge tutte le funzioni aziendali e riflette la strategia sostenibile dell’azienda nelle tre dimensioni ESG. Wind Tre può contare su dieci certificazioni attive, tra cui la ISO/IEC 20000-1:2018 per la gestione dei servizi IT, le certificazioni ambientali ISO 14001, ISO 50001 e ISO 14064-1 e la ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni. Eccellenza confermata anche dallo score di categoria “Advanced”, riconosciuto da EcoVadis, che la posiziona per il secondo anno consecutivo nell’1% delle migliori aziende valutate dal network nel 2024.

Tra le iniziative recenti, Wind Tre ha inoltre lanciato il “Manifesto dello Human Language”, uno strumento collettivo nato dal coinvolgimento di oltre 300 persone, per promuovere un linguaggio consapevole e rispettoso, a supporto di una cultura aziendale più empatica e collaborativa.

La parità di genere è uno dei dieci obiettivi del Piano di sostenibilità di Wind Tre, è promossa attraverso iniziative a sostegno dello sviluppo delle carriere, con percorsi di empowerment dedicati, e attraverso l’equità retributiva in ogni fase, dall’assunzione ai processi di rewarding.

sezione

dedicata

Inoltre, grazie all’implementazione di concrete politiche di Diversity & Inclusion, Wind Tre sostiene un ambiente lavorativo inclusivo, che pone le sue basi nell’ascolto, nella condivisione e nel confronto aperto. La Politica di parità di genere di Wind Tre è consultabile online sul sito, nella