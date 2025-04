Ricaricare l’auto elettrica con una valigia? Ecco la powerbank di Next XTrolley

Ascolta ora 00:00 00:00

Next, startup italiana, ha presentato XTrolley, un power bank portatile progettato per alimentare una vasta gamma di dispositivi, dalle auto elettriche alle attrezzature da campeggio, fino agli eventi. Questo innovativo prodotto offre una soluzione energetica versatile e sostenibile, rendendo l’indipendenza energetica più accessibile.

Le caratteristiche

La caratteristica principale di XTrolley è la sua modularità. La forma a trolley e la struttura componibile consentono agli utenti di scegliere configurazioni da 2 kWh a 7.2 kWh, adattando la potenza alle proprie necessità specifiche. Nonostante il design compatto, XTrolley garantisce un’autonomia notevole grazie alla ricerca tecnologica applicata, con un pacco batterie altamente efficiente dal punto di vista elettrico e termico. È dotato di quattro uscite di potenza personalizzabili.

Design pratico ed elegante

XTrolley si distingue anche per il suo design elegante e pratico, sviluppato da uno studio spagnolo e prodotto in Italia. È disponibile in tre colori: grigio, bianco e nero, ed è dotato di una maniglia ergonomica e ruote per facilitarne il trasporto. Inoltre, offre un controllo intelligente tramite un’app dedicata per iOS e Android, che permette di monitorare la carica, la scarica e la velocità di ricarica. L’app include anche funzionalità di geolocalizzazione e antifurto.XTrolley è un generatore portatile silenzioso, ideale non solo per la ricarica di veicoli elettrici ma anche per altre applicazioni, come il campeggio o eventi all’aperto. Il dispositivo è equipaggiato con un inverter monofase bidirezionale a 96 Volt e una potenza massima di 7,4 kW. Un sistema di gestione delle batterie ottimizza la durata e il monitoraggio avviene tramite l’app.

Come acquistarlo

XTrolley può essere prenotato sul sito nextelectrify.com a partire da 1.950 euro (IVA inclusa).

È possibile fare un preordine con una caparra di 100 euro, rimborsabile, che garantisce la priorità sulla consegna, prevista per il primo trimestre del 2026. Il peso di XTrolley varia da 25 kg a 45 kg, a seconda della configurazione scelta.