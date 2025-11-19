Abbonati
Babbo Natale, stai attento o la Befana ti ruba il posto

Su Prime, la garbata commedia festiva con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri. E c'è pure Santa Lucia...

Se non sono pochi quelli che si sono stufati del Natale inteso come pretesto commerciale e consumistico, è più che normale che a stufarsene sia Babbo Natale in persona (che di quel pretesto è il simbolo). È quanto accade ad Alessandro Gassmann: Santa Claus in crisi nel Natale senza Babbo, film tv che, diretto da Stefano Cipani (e interpretato anche da Luisa Ranieri - foto e Caterina Murino) dal 28 novembre sarà su Prime Video. "La nostra favola immagina che Babbo Natale sia, in realtà, un uomo qualunque, chiamato Nicola spiega Gassmann - Solo per le feste si trasforma nel personaggio che tutti conosciamo. Ma la consapevolezza della mercificazione subita dall'autentico spirito del Natale, insieme a quella delle proprie debolezze umane, spingerà Nicola a fuggire". "Allora dovrà intervenire la moglie Margaret conclude Luisa Ranieri (che l'interpreta) - Innanzitutto per contrastare la Befana (una bellissima Murino), che vorrebbe prendere il posto di suo marito. E poi per sostituirlo a tutti gli effetti". "Insomma: finalmente i tempi sono maturi per l'avvento di una Mamma Natale proclama, senza scherzare, Valentina Romani (che, per quel che la riguarda, interpreta Santa Lucia) - E noi siamo già parte di questa conquista". A più prosaiche ambizioni sembra richiamarsi Gassmann: "Ho accettato il ruolo per regalare un'ora e mezza di spensieratezza ai bambini che ci guarderanno". E a più sottili interpretazioni si spinge il regista: "Trovo geniale il rovesciamento di prospettiva che il soggetto di Michela Andreozzi, scritto con Filippo Macchiusi, propone. Attraverso la metafora della crisi fra Babbo Natale e la moglie Margaret, infatti, adombra i normali problemi di coppia". "La necessità che l'uomo in crisi riconosca la propria fragilità - aggiunge Gassmann- Che impari a chiedere scusa. Che recuperi dolcezza e gentilezza".

"Anche il personaggio di Margaret è interessante analizza la Ranieri- È l'unico a non disporre di poteri magici e pensa, come molte donne, di poter fare tutto da sola. Perché oggi molte donne sono quasi delle eroine. Ma lei imparerà una grande lezione".

