Ballottaggi: a Cernusco e Saronno vince il centrosinistra

Tra i 1502 comuni della Lombardia, solo a Cernusco sul Naviglio (Milano) e a Villa Biscossi (Pavia) è stato superato il quorum per i referendum. Nessuna sorpresa: a Cernusco, infatti, si votava anche per il nuovo sindaco. Sono due i comuni lombardi che sono andati al ballottaggio: Cernusco e Saronno, in provincia di Varese, con oltre 73mila cittadini chiamati alle urne. In Lombardia, al primo turno sono già stati eletti 16 sindaci.

Due le donne elette: a Cernusco è stata eletta la prima sindaco donna, Paola Colombo, a Saronno sempre una donna, Ilaria Pagani.

Paola Colombo, appoggiata da Pd, Alleanza Verdi Sinistra-Cernusco Possibile e Tutti per Cernusco (37,25% al primo turno) ha sconfitto Claudio Mereghetti, civico di centrodestra, sostenuto da FI-Noi Moderati-PPE, Lega, FdI, Dimensione Cernusco e Cernusco al centro. Il comune del milanese è tornato al voto dopo la morte del primo cittadino Ermanno Zacchetti.

«La vittoria di Paola Colombo è una grande gioia e un grande orgoglio. Una campagna bellissima, fatta con passione, competenza e una squadra unita e vincente. Paola sarà la prima sindaca donna di Cernusco sul Naviglio: un passaggio storico che parla di fiducia, cambiamento e futuro - il commento di Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana -. In questo momento non possiamo non ricordare Ermanno Zacchetti, la cui eredità umana e politica ha accompagnato ogni passo di questo percorso».

Paola Colombo, aveva ottenuto il 37,25% dei voti al primo turno, superando con una differenza di poco meno di 200 voti, Mereghetti, che ha preso il 36,14% delle preferenze.

Stesso risultato a Saronno, il paese più popoloso tra quelli lombardi chiamati a rinnovare primo cittadino e consiglio comunale in queste amministrative, dove il centrosinistra con Ilaria Pagani ha ottenuto il 52,67% delle preferenze. Ne esce sconfitto Rienzo Azzi sostenuto da Forza Italia che ha preso il 47,33% delle preferenze.

Eppure il centrodestra aveva chiuso in vantaggio il primo turno, con il 43% dei voti staccando il centrosinistra di Pagani, fermo al 27,56%.

A fare la dfferenza l'affluenza, pari al 53% dei votanti contro il 50% del primo turno e i voti delle due liste civiche di Novella Ciceroni e dell'ex sindaco Augusto Airoldi.

«Due donne determinate, competenti, profondamente radicate nelle loro comunità, che da oggi guideranno le rispettive città con la forza delle idee e della partecipazione» è il commento del Pd lombardo.