Silicon Valley Bank, ecco chi sono le vittime illustri del crac

Il crollo finanziario della Silicon Valley Bank non ha riguardato soltanto i comuni cittadini ma numerosi "Vip" e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno perso ingenti quantità di denaro all'indomani del crack: come abbiamo visto sul Giornale.it tra le più amate e conosciute c'è l'attrice Sharon Stone che ha dichiarato di aver perso almeno il 50% del suo patrimonio davanti alla platea nella serata di gala in occasione dell'evento per la ricerca sul cancro delle donne. Nonostante l'importanza della serata e la tematica molto importante, la Stone non ha potuto fare a meno di esternare tutta la sua frustrazione per la metà dei risparmi di una vita andati in fumo scoppiando a piangere. Se a questo si aggiunge la recente scomparsa del fratello deceduto un mese fa a causa di un attacco cardiaco il quadro è completo. " Non è un momento facile per nessuno. È un periodo difficile, ma io voglio continuare a essere libera di parlare", ha dichiarato, esortando la gente presente all'evento ad andare avanti e non fermarsi, ad avere coraggio nell'affrontare gli ostacoli che la vita pone nel percorso di ognuno.

Chi sono i personaggi famosi

Se la Stone è tra le più conosciute, c'è anche il mondo della politica coinvolto in questa disastrosa vicenda come ha reso noto il governatore della California, Gavin Newsom, che oltre al problema delle alluvioni nel suo Paese ha fatto i conti con il default della Svb dichiarando che tre aziende di vino in suo possesso hanno il conto proprio con la banca statale californiana la cui sede è a Santa Clara. Secondo il quotidiano The Intercept coinvolto nella vicenda anche un dirigente della banca che recentemente avrebbe donato la cifra di 100mila dollari a un ente di beneficienza, California Partners Project, di cui si occupa la moglie di Newsom.