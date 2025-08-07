Barbara D'Urso ritrova la tv: è molto vicina a "Ballando"

Sarebbe la quadratura del cerchio. Barbara D'Urso concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci su Raiuno. Se fosse confermata, e non c'è motivo che non lo sia, l'indiscrezione lanciata ieri da Dagospia andrebbe a chiudere una questione che si è aperta idealmente da quando Barbara D'Urso (foto) è uscita da Mediaset e che, concretamente, è esplosa quando la sua presenza nei palinsesti Rai di questa stagione (anticipata da alcune fonti credibili) si è velocemente nebulizzata poco prima della presentazione.

Dopo essere stata "Ballerina per una notte" nella scorsa edizione, stavolta Barbara D'Urso sarebbe proprio concorrente dello show sin dall'inizio. Si tratterebbe quindi di un confronto continuo con la giudice Selvaggia Lucarelli, con la quale non c'era buon sangue ma che, quando D'Urso ha ballato per una notte, si era sbilanciata in giudizi positivi pur rimanendo tra loro una generale freddezza. Ma, come si sa, in questi casi è la dietrologia battere tutto il resto.

Che cosa significa la presenza di Barbara D'Urso nello show varietà di Raiuno? La lettura politica è quella di una vittoria della Lega che avrebbe gradito sin dall'inizio un incarico a D'Urso per quattro prime serate poi sfumato all'ultimo momento. Nel caso in cui la partecipazione a Ballando andasse bene, e magari addirittura finisse con un gran risultato o addirittura con la vittoria, per questa conduttrice si aprirebbero nuovi scenari e, in sostanza, una nuova vita professionale. Invece nel caso in cui il passaggio televisivo fosse infruttuoso, beh, in ogni caso un tentativo è stato fatto e nessuno potrà lamentarsi o accusare.

La lettura televisiva è quella che invece vedrebbe nell'arrivo in Rai dell'ex protagonista di Mediaset come uno sgarbo a Pier Silvio Berlusconi e un tentativo di fare ancora più concorrenza ai programmi di Canale 5, indubbia dominatrice dei sabato sera. In ogni caso, se fosse confermato, Barbara D'Urso a Ballando con le stelle sarebbe un bel colpo televisivo, e per ora basta così.