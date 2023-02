Basket, Final Eight di Coppa Italia 2023: ecco il programma completo

La Final Eight di Coppa Italia, con il meglio del basket italiano, arriva a Torino. Dal 15 al 19 febbraio il Pala Alpitour ospiterà le Frecciarossa Final Eight 2023 con le otto migliori squadre del campionato, secondo l'ordine della classifica al termine del girone di andata. Un appuntamento assolutamente da non perdere tanto da poter essere ritenuto come l'All Star Game italiano.

L'Olimpia Milano va a caccia del terzo successo consecutivo dopo i successi di Milano 2021 e Pesaro 2022. Proprio la formazione di Ettore Messina giocherà il primo quarto di finale contro la Germani Brescia il 15 febbraio alle 18:00. La finalissima, invece è prevista allo stesso orario domenica 19 febbraio. In attesa della prima palla a due scopriamo i dettagli sulla prossima Coppa Italia.

Il tabellone

Le squadre qualificate per le Final Eight sono:

EA7 Emporio Armani Milano Virtus Segafredo Bologna Bertram Yachts Derthona Tortona Dolomiti Energia Trentino Carpegna Prosciutto Pesaro Openjobmetis Varese Umana Reyer Venezia Germani Brescia

Quarti, semifinale e finale in gare secche: la formula della Coppa Italia esalta l’incertezza, l’equilibrio, i finali di partita in bilico. Un format introdotto nel 2000, a riprova del suo successo.

L'@OlimpiaMI1936 chiude in testa il girone di andata, la @LeonessaBrescia è invece l'ottava qualificata alla @LeFrecce Final Eight di Torino!

Ecco il tabellone con gli accoppiamenti

L'albo d'oro

La Coppa Italia ha sempre avuto grande fascino e prestigio, soprattutto da quando è collocata a metà stagione e ha compiuto il salto di qualità quando ha cominciato ad essere assegnata con la formula della Final Four (dal 1990) e, successivamente, della Final Eight (dal 2000). Nata nel 1968, successivamente sospesa, è alla sua 46ª edizione e ha visto negli anni tante partite spettacolari ma anche edizioni particolari dove non sono mancate le sorprese.

D’altronde basta guardare l'albo d'oro per rendersene conto. Club di assoluto prestigio, come Olimpia Milano, Benetton Treviso e Virtus Bologna, detengono il record di successi con otto vittorie, c’è Siena con cinque (due però revocati), Varese con quattro, ma anche Auxilium Torino, Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia con una, quest’ultima centrando la vittoria alla prima partecipazione utile.

Altri numeri e curiosità: Cantù è la squadra che ha giocato più finali senza mai vincere la Coppa Italia, ben quattro, mentre il record di punti realizzati in una finale a gara secca appartiene a Oscar Schmidt, che nell’edizione del 1989 segnò 41 dei 93 punti del suo team, la Snaidero Caserta, che, nonostante ciò, perse comunque contro la Knorr Bologna (96-93).

Poche ore alla prima palla a 2 della @LeFrecce

L'albo d'oro della competizione

Quale sarà la prossima squadra a conquistare il titolo?

Il calendario completo

Si comincia mercoledì 15, con i primi due quarti: Milano-Brescia alle 18 e Pesaro-Varese alle 20.45. Il giorno dopo, in campo le altre quattro squadre, con Bologna-Venezia (ore 18) e Tortona-Trento (ore 20.45). Venerdì giorno di pausa, con ritorno in campo sabato: gli accoppiamenti delle semifinali prevedono la vincente di Bologna-Venezia contro quella di Tortona-Trento, la prima gara di giornata (ore 18). Le vincenti di Milano-Brescia e Pesaro-Varese saranno di scena lo stesso giorno, alle 20.45. Domenica la finalissima è in programma alle 18.

Mercoledì 15 febbraio 2023

ore 18.00: EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia

ore 20.45: Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese

Giovedì 16 febbraio 2023

ore 18.00: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia

ore 20.45: Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino Eleven Sports

SEMIFINALI

Sabato 18 febbraio 2023

ore 18.00: Vincente Bologna - Venezia / Vincente Tortona - Trento

ore 20.45: Vincente Milano - Brescia / Vincente Pesaro - Varese

FINALE

Domenica 19 febbraio 2023

ore 18.00

Dove vedere la Final Eight in tv

Previsto il sold-out per tutte le partite a partire dai quarti di finale fino alla finalissima di domenica 19 febbraio. L'evento godrà di un ampia copertura mediatica in tutte le fasi della competizione.I quarti di finale di mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio verranno trasmessi in diretta tv in chiaro su DMAX. Le semifinali di sabato 18 e la finale di domenica 19 febbraio saranno visibili sempre in chiaro su NOVE. L’intera competizione e quindi tutti e sette le partite potranno essere seguite sempre in tv su Eurosport 2 (canale 211) ma anche in diretta streaming su discovery+ ed Eurosport App.