Basket, un super Giannis non basta: la Germania batte la Grecia 76-63 e vola in semifinale

Il primo quarto di finale del torneo olimpico si apre con una vera e propria battaglia tra le due superpotenze. Nonostante la prova maiuscola di Giannis Antetoukounmpo, che mette a referto 22 punti, la solidità della difesa e la maggiore forza della panchina consentono ai campioni del mondo della Germania di superare facilmente la Grecia ed approdare per la prima volta nella loro storia alla semifinale. Percentuali dall’arco basse da entrambe le parti ma, alla lunga, il duo Franz Wagner-Dennis Schroder è troppo per la difesa greca, che deve alzare bandiera bianca. La Germania affronterà la vincente del quarto tra i padroni di casa della Francia e il Canada, che si giocherà nel pomeriggio di martedì.

La Grecia parte fortissimo

Dopo aver sfiorato l’eliminazione, la Grecia è stata circondata da grandi polemiche ma non si direbbe da come si presenta sul parquet nel primo quarto di finale del torneo olimpico di basket. La partenza degli ellenici è devastante, con la Germania sotto choc nei primi tre minuti grazie ai canestri di Mitoglou e Papanikolau.

Franz Wagner prova ad ingranare e mette qualche buon canestro ma il momento dei campioni del mondo è negativissimo: quando Giannis mette uno schiaccione, la Grecia è avanti 16-4. Per fortuna dei tedeschi, Dennis Schroder è quello di sempre ma la sua tripla non può che limitare un predominio assoluto riflesso dal 21-11 alla fine del primo quarto.

Rimonta Germania, Giannis non basta

Lo spavento sembra finalmente scuotere i campioni del mondo, che tornano in campo decisi a vendere carissima la pelle. I canestri di Moritz Wagner e Weiler-Babb riducono di cinque punti il vantaggio ellenico, ma a contare di più sono le palle perse da entrambi i lati. La fase centrale del secondo quarto vede un botta e risposta tra Wagner e Walker ma, nonostante la tripla di Toliopoulos, la Germania sembra riuscire a trovare un minimo di continuità e riportarsi in scia della Grecia.

Grande lotta sotto al tabellone ed intensità a livelli già da finale ma la Germania è più precisa dall’arco e, grazie a Thiemann e Bonga, riesce finalmente a capitalizzare gli assist del solito Schroder. Se Giannis si fa valere al rimbalzo, alla lunga la tenacia dei campioni del mondo ha la meglio. L’ultimo minuto vede Franz Wagner e il bell’alley oop di Theis a completare la rimonta della Germania, che va alla sirena lunga sul 36 pari. Tutto da rifare per la Grecia.

Grande intensità, Germania avanti

I campioni del mondo iniziano il secondo tempo come avevano chiuso il primo: rubata di Theis e prima tripla per Schroder. Giannis trova una sospensione ma si lotta punto a punto: alla schiacciata di Voigtmann risponde la tripla di Walkup, quasi in doppia cifra come quasi tutto il quintetto base ellenico. La Grecia è ora più precisa dall’arco ed apre un po’ di luce sui rivali grazie alle tripla di Papanikolau e Walkup ma sono i rimbalzi offensivi concessi a far male alla Germania, tornata quella del primo quarto.

I campioni del mondo, però, sono durissimi a morire e mettono un parziale di 8-0, riportandosi di colpo avanti grazie alle triple di Bonga e Franz Wagner. Grandissima intensità in campo, con la difesa greca che pressa alto e riesce spesso a bloccare sul nascere le penetrazioni tedesche: la gara, però, rimane sul filo del rasoio fino al mini-break di Thiemann che capitalizza una rubata di Moritz Wagner ad un minuto dalla fine del terzo quarto. Qualche fallo di troppo, con Toliopoulos e Moritz perfetti dalla lunetta che aprono la porta alla tripla di Bonga che vale il 59-52 alla pausa.

Germania spietata e concreta

Dopo il parziale di 17-5 della Germania, che ha approfittato al meglio delle palle rubate, l’ultimo quarto inizia in maniera nervosa, con parecchi falli e qualche errore di troppo dalla distanza a far precipitare ulteriormente la percentuale da tre. La differenza, però, continua a farla la panchina tedesca, decisamente più efficace di quella che ha a disposizione Spanoulis. Parecchie le palle perse da entrambe le parti, a confermare quanto sia alta la tensione: il più tranquillo è Giannis, che riporta i suoi a meno 5 a sei minuti dalla fine della partita. Punteggio che rimane basso, il che potrebbe anche andar bene alla Germania, più efficace finora in difesa.

La Grecia, che ha 10 punti da recuperare in quattro minuti, insiste a tirare da fuori, l’unica opzione concessa dalla difesa tedesca, ma oggi non è decisamente giornata: con 6 su 21 dall’arco difficile rimanere in scia, specialmente quando la Germania può andare in lunetta. L’allungo finale arriva con i liberi di Theis e la tripla di Schroder, che ha il sapore del ko.

Alla fine i campioni del mondo chiudono in scioltezza, staccando il biglietto per la prima semifinale nella storia del basket tedesco: nonostante i 22 punti di Giannis Antetoukounmpo,