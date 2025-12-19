L’Unicusano Avellino Basket rilancia le sue ambizioni nel campionato di Serie A2

Con la vittoria delle ultime quattro partite sulle cinque disputate, l’Unicusano Avellino Basket ha rilanciato le proprie ambizioni nel campionato di Serie A2. Con il cambio di allenatore la formazione avellinese ha compiuto un sensibile passo in avanti. L’arrivo di Gennaro Di Carlo ha rivitalizzato l’ambiente e sono arrivati i successi contro Rimini, Pistoia, Fortitudo Bologna e Forlì. Vittorie pesanti in chiave play off e per un posizionamento di vertice. In un campionato così equilibrato, la squadra irpina è a quattro punti dal primo posto. Dopo il campionato di transizione dell’anno passato, la società avellinese, in questa stagione agonisticoa, ha alzato l’asticella allestendo un team con giocatori esperti, con alle spalle successi in questo torneo. «Non ci siamo mai nascosti» dichiara il presidente Giuseppe Lombardi, che assieme al papà Antonio gestisce il Gruppo Lombardi, una holding attiva nel campo della progettazione ingegneristica e della gestione integrata dei progetti. Nell’annata 2023- 2024 c’è stato l’ingresso nel mondo della pallacanestro, prima come sponsor, poi il subentro in società. Un cambio di passo decisivo che ha portato alla conquista del campionato di Serie B Nazionale, battendo Montecatini in una serie al meglio della cinque gare, violando nella decisiva ‘bella’il campo ospite. Lo scorso anno la prima stagione di A2, togliendosi la soddisfazione di partecipare ai play-in e sfiorando i play-off. Da ‘Cenerentola’ la formazione avellinese oggi si è trasformata in una delle big del torneo. «Stiamo portando avanti un progetto, che, anno dopo anno, vogliamo tentare di migliorare. L’obiettivo è cercare di riportare la piazza avellinese nel massimo campionato di pallacanestro. Sappiamo non sia facile, perché come noi ci sono altre società con lo stesso obiettivo, ma lavoriamo affinchè si possa raggiungere lo scopo». Una squadra in campo ed una dietro la scrivania, là dove il general manager Antonello Nevola guida le operazioni, con l’aiuto di collaboratori fidati. Il club sta crescendo, con l’impegno di tante persone che lavorano dietro le quinte ed oltre a gestire la settimana, si tenta di rendere la partita un evento. «Un risultato lo abbiamo già ottenuto, perché abbiamo riportato entusiasmo e pubblico in un palazzetto, che aveva vissuto un glorioso passato. Avere una media di 2500 persone nelle gare casalinghe ci rende orgogliosi: il percorso che stiamo compiendo è quello giusto» afferma il presidente Lombardi, che ha saputo trovare uno sponsor importante come Unicusano, che da qualche mese è il title sponsor della società. «È una collaborazione che ci inorgoglisce, per una Università cresciuta anno dopo anno e rispecchia un po' il nostro percorso. Un binomio che sicuramente potrà andare avanti in futuro». Pochi giorni fa il club ha festeggiato il Natale con la classifica cena in famiglia a cui hanno partecipato gli sponsor, ma spiccava un invitato d’eccezione. Tra i presenti il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci. Una presenza significativa, che premia il lavoro svolto dalla società avellinese, che ha riacceso l’entusiasmo verso la pallacanestro, rimettendo così nuovamente il nome di Avellino sulla cartina geografica del basket.

Sabato per i biancoverdi la partita contro Cividale del Friuli, un match intrigante, contro una diretta concorrente, che potrebbe spingere l’Unicusano Avellino Basket ancora più in alto, per poi chiudere l’anno con il derby contro Scafati del 28 dicembre.